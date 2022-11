VM-holdet har guldambitioner i Qatar

Det danske fodboldlandshold er rejst til Qatar med en ambition, der for en håndfuld år siden formentlig ville have fremtvunget lidt hovedrysten og et overbærende smil. Holdet vil vinde VM, og spillerne har en tyrkertro på, at de kan gøre det.

Optimismen finder de i mere end to års progressivt arbejde under Kasper Hjulmand. Holdet kan kontrollere de fleste kampe, skabe chancer mod de bedste modstandere, og holdet går oftest fra banen uden nederlag.

Sådan lyder det før Danmarks VM-premiere tirsdag klokken 14 mod Tunesien.

- Vi skal drømme stort, vi skal drømme om at vinde noget med det her landshold. Det er rigtig svært at vinde VM, men vi så ved EM-slutrunden, at vi var meget tæt på. Tingene skal gå vores vej i de afgørende situationer, så har vi en mulighed, siger Simon Kjær før sin femte slutrunde.

- Det er det landshold, jeg har spillet på, med mest kvalitet og det stærkeste sammenhold. 100 procent. Jeg føler, at vi har så meget kvalitet og er tæt på et komplet hold på næsten alle parametre, tilføjer anføreren.

Pierre-Emile Højbjerg deler sin anførers forventninger og iagttagelser.

- Jeg vil sige, at vi har en chance for at blive verdensmestre. Vi er velforberedte, og vi er spillet godt sammen, siger Højbjerg.

Landstræner Kasper Hjulmand og DBU-fodbolddirektør Peter Møller har også en udtalt drøm om at stå med pokalen 18. december.

- Vores drøm er at vinde noget. Vi går ind til turneringen med en gruppe spillere, der har kvaliteten til at vinde. Er vi favoritter? Nej. Vi har stadig noget at forbedre i vores trup og i vores spil, men vi kan slå alle på dagen.

- Vi har en stor selvtillid på holdet, og spillerne arbejder godt sammen. Den bedste måde at få succes på er ved at drømme stort, siger Kasper Hjulmand.

Han suppleres af Peter Møller, der selv var med i truppen, da Danmark i 1998 nåede VM-kvartfinalen.

- Jeg håber, at vores rekord fra dengang bliver slået. Vi drømmer om at stå med pokalen som i 1992. Vi skal række ud efter noget, og jeg synes, at holdet har forberedt sig fantastisk

- Vi skal række ud efter et trofæ. Når vi drømmer om noget, er det kun med til at gøre os mere arbejdsomme. Vi kan skabe noget stort, og vi må ikke bare lade os nøje, siger Peter Møller.

De danske fodboldfans har også høje forventninger til Danmarks VM-hold. Det viser en undersøgelse, Voxmeter har lavet for Ritzau blandt 1003 repræsentativt udvalgte respondenter.

92,7 procent af de respondenter, der har en forventning til Danmarks sportslige udbytte ved VM, regner med, at Danmark går videre fra det indledende gruppespil. Kun cirka en tredjedel af dem tror dog, at det bliver som gruppevinder.

17,6 procent vil først kalde VM en sportslig succes, hvis Danmark bliver verdensmester.

Før slutrundens første kamp var Danmark bookmakernes tiendestørste favorit til VM-guldet.