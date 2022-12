VM-kommentator fyret i pausen

En tyrkisk fodboldkommentator blev søndag fyret, fordi han under en VM-kamp nævnte navnet på en tidligere tyrkisk landsholdsspiller, der er persona non grata i hjemlandet

Det er ganske normalt, at et fodboldhold udskifter en spiller i pausen grundet taktiske justeringer, en småskade eller frygten for et gult kort nummer to.

Rollen som fodboldkommentator plejer dog at være sikker hele kampen igennem.

Det var imidlertid ikke tilfældet på den tyrkiske tv-station TRT under VM-kampen mellem Canada og Marokko søndag.

Her blev kommentatoren Alper Bakırcıgil erstattet i pausen.

Årsagen? Alper Bakırcıgil nævnte den tidligere landsholdsstjerne Hakan Şükürs navn. Færdig punktum.

Artiklen fortsætter under billedet...

Hakan Şükür (i midten) må ikke nævnes i hjemlandet trods den tidligere stjernestatus som succesfuld landsholdsspiller. Foto: Damir Sagolj/Ritzau Scanpix

Allerede i det fjerde spilleminut bragte Marokko sig foran mod Canada. Det fik den tyrkiske kommentator til at minde seerne om, at det hurtigste mål nogensinde ved en VM-slutrunde blev scoret af Hakan Şükür i det 11. sekund mod Sydkorea i 2002.

Annonce:

Det fik tv-stationen til at skifte ud i kommentatorboksen efter første halvleg, og Alper Bakırcıgil blev efterfølgende fyret - det oplyser han selv på Twitter.

'Mit forhold til TRT, hvor jeg arbejdede stolt i mange år, blev afbrudt efter dagens begivenhed. Separationer er en del af kærligheden. Håber at se dig igen, farvel', skrev han i et tweet søndag aften.

Ekstra Bladets journalist Frej Kofoed forklarer her om skandalen i Qatar - forklaret på under tre minutter Situationen i Qatar på under tre minutter.

Terrorist i kupforsøg

Men hvorfor er navnet 'Hakan Şükür' så betændt i Tyrkiet?

Den legendariske tyrkiske fodboldspiller er den mest scorende nogensinde på landsholdet og opnåede stor succes i bl.a. Galatasaray.

Men efter karrieren gik han ind i tyrkisk politik som medlem af præsident Recep Tayyip Erdoğans parti - og så gik det galt.

Artiklen fortsætter under billedet...

Præsident Recep Tayyip Erdoğans regering udstedte i 2016 en arrestordre på Hakan Sükür. Foto: G20 Media Center/Ritzau Scanpix

Under et voldsomt kupforsøg i 2016 blev Şükür sat i forbindelse med Erdoğan-rivalen og den tidligere imam Fethullah Gülen. Og netop Gülen blev af Erdoğan udpeget som værende hovedansvarlig for kupforsøget.

Annonce:

På grund af den påståede forbindelse mellem Gülen og Hakan Şükür blev den tidligere landsholdsstjerne i tyrkiske medier beskrevet som bl.a. 'et flygtet medlem af terrororganisationen FETÖ'.

Dermed blev han persona non grata i hjemlandet.

Artiklen fortsætter under billedet...

Erdoğan-rivalen Fethullah Gülen er stadig eftersøgt i Tyrkiet. Foto: Charles Mostoller/Ritzau Scanpix

Şükür selv har taget offentligt afstand til kupforsøget og lever nu i USA. I 2020 sagde han til tyske Welt Am Sontag, at han levede af at køre Uber og sælge bøger.

- Jeg har intet tilbage. Erdoğan tog alt. Min ret til frihed, min ret til ytringsfrihed og min ret til at arbejde, sagde han dengang.

- Der er ingen, der kan forklare, hvad min rolle i kuppet skulle have været. Jeg har aldrig gjort noget ulovligt, og jeg er ikke terrorist.

Hakan Şükürs ejendomme, bankkonti og lignende blev ligeledes beslaglagt og spærret af den tyrkiske regering.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Blodbold: Fodbold på de dødes grave