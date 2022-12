Kun i Ekstra Bladet

Fire nationer og fire kampe er alt, der resterer af VM Manager, som dermed bevæger sig ind i sin absolutte slutspurt.

Vi ved, at det eneste mandskab, som kommer til at vinde i både denne og næste runde, er de kommende verdensmestre, hvorfor tiden er inde til at udse sig en favorit.

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at man skal lægge alle sine æg hos enten Argentina, Frankrig, Marokko eller Kroatien.