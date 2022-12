Kun i Ekstra Bladet

Finalerunden ved en slutrunde kan være en kedelig af slagsen, da udvalget af spillere er skrumpet, og kampene er så jævnbyrdige, at der sjældent er meget at vinde ved at skifte ud.

Sådan tror jeg imidlertid ikke, det bliver i sidste runde af VM Manager 2022.

Årsagen til min optimisme er, at to outsidere har fundet vej til den traditionelt målrige bronzekamp, hvilket åbner for, at man kan erhverve sig målscorere til spotpris med dertilhørende lave transfergebyrer.