VM-mirakel: Marokko spiller sig i semifinalen

Marokko er klar til semifinalerne ved VM efter en 1-0-sejr over Portugal. Marokko bliver dermed det første afrikanske land nogensinde til at spille en VM-semifinale

Marokko har skrevet VM-historie!

Med 1-0-sejren lørdag eftermiddag over Portugal i kvartfinalen er Marokko nemlig det første afrikanske land til at spille sig i en VM-semifinale.

Tumult, kontroversielle kendelser, flotte detaljer og et marokkansk hold, der kæmpede med livet som indsats, gav seerne en rigtig underholdende VM-kamp lørdag eftermiddag.

Og det endte højst overraskende med en marokkansk sejr på 1-0, efter Youssef En-Nesyris scoring i første halveg.

Bænket igen

Alle øjne var naturligvis rettet mod Portugals startopstilling før kampen for at finde ud af, om den nok mest omtalte fodboldspiller lige nu, Cristiano Ronaldo, startede på bænken for anden kamp i træk.

Det gjorde han, og det betød altså, at hattrick-helten Goncalo Ramos fik genvalg.

Annonce:

Det var dog ikke meget, som Ramos kom frem til i de første 45 minutter, hvor det i stedet var Marokkos Youssef En Nesyri, der løb med overskrifterne, da han stangede bolden i kassen efter 42 minutters spil.

I fredagens kvartfinale mellem Argentina og Holland blev der uddelt 16 gule kort, og noget kunne tyde på, at denne kamp også ville ende deropad. Temperamenterne var nemlig flere gange i kog hos begge lejre, og specielt de portugisiske spillere følte sig snydt af kampens argentinske dommer.

Der blev dog kun givet fire gule kort i hele kampen, hvilket måske var en kende for lidt.

Marokkansk mur

Marokko har levet højt på deres bundsolide defensiv i slutrunden og havde før kampen kun lukket ét mål ind.

Det var derfor rigtig svær opgave som den portugisiske offensiv skulle på, og Fernando Santos smed da også både Ronaldo, Rafael Leao og Vitinha på banen i håbet om at dirke den stærke defensiv op.

Det lykkedes også til et par gange, men uskarphed og en målmand ved navn Bono forhindrede den portugisiske scoring.

Cristiano Ronaldo kom på banen efter 51. minutters spil. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Annonce:

Efter otte minutters tillægstid kunne jublen bryde løs hos de marokkanske spillere, mens en grædefærdig Cristiano Ronaldo styrtede ned i omklædningsrummet.

Marokko kan nu se frem til at møde Frankrig eller England i semifinalen.