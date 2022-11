VM-nation i stort oprør: - De dræber kvinder og børn

Med et rød-grønt silketørklæde, der dækker næse og mund, står den iranske kvinde 'Legend' foran Khalifa International Stadium.

Menneskemængderne omkring hende er i festhumør. I høj sol blæser musikken ud af højttalerne, inden Iran byder England op til dans på det gigantiske nybyggede stadion 100 meter fra hende.

Fra hendes perspektiv er der imidlertid meget mere på spil end en god start på VM.

Vi har brug for hjælp

Hun tager silketørklædet væk fra munden og begynder:

- Alle i Iran er frastødt af regeringen. De dræber børn. De dræber kvinder. Og nu har vi en krig i vores land. Vi vil vise hele verden, at vi har brug for hjælp. Vi vil have frihed, og vores regering svigter os, fortæller hun til Ekstra Bladet flankeret af medprotestanter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

'Legend' står her sammen med andre iranere i protest-trøjer foran stadionet. Foto: Rasmus Glud

Annonce:

'Legend', som hun altså vil kaldes, er rejst til VM i Qatar for at gøre alle verdens lande opmærksom på, at der lige nu foregår forkastelige ting i Iran.

I forbindelse med protester mod landets totalitære styre er flere kvinder og børn blevet dræbt i forsøget på at råbe absurditeterne op i de forgangne måneder.

Det er det budskab, skriften på deres T-shirts skal illustrere: 'Rise with the women of Iran' samt 'Free Iran'.

Danmark droppede regnbue-armbind

Og mens DBU og det danske landshold tidligere på mandagen droppede at benytte et regnbuefarvet anførerbind på armen af Simon Kjær under tirsdagens kamp mod Tunesien på grund af frygten for et gult kort og øvrige 'sportslige konsekvenser', tog de iranske VM-tropper deres kritiske budskaber til det næste niveau.

Midt på grønsværen foran rullende kameraer, der sender billeder ud i hele verden.

Sang ikke med

På banen rakte de iranske spillere i en klynge deres arme i vejret som et symbol på forargelsen og scenerne i hjemlandet.

Annonce:

De valgte derudover at undlade at synge med på den iranske nationalmelodi, mens iranske tilskuere var i tårer på lægterne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Og konsekvensen for dem har altså potentiale til at være noget, der er meget værre end en advarsel på banen.

- Jeg ved ikke, hvornår jeg kan vende tilbage til mit land. Jeg kan ikke se min søn, afslutter Legend.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Den store VM-optakt