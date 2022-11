VM-nedtur: Danmark taber til Frankrig

Frankrig var en for stor mundfuld for de danske drenge, der tabte med 1-2 mod de franske verdensmestre

De var tæt på. Men danskerne stod ikke distancen til sidst.

For hvem kan i grunden stoppe Kylian Mbappe!

Den franske verdensstjerne var forskellen på en dag, hvor Danmark ellers leverede et taktisk mesterstykke langt henad vejen mod de franske verdensmestre.

Men klasse fornægter sig ikke.

Verdensklasse!

Det har Kylian Mbappe i den grad.

Foto: Lars Poulsen.

Den franske verdensstjerne sprudlede i nogle sekvenser, der viste, hvorfor han er en kampafgørende spiller.

På trods af nedturen til sidst og det ene point efter to VM-kampe, skal Danmark ’bare’ vinde over Australien for at indløse billet til knock out-fasen ved VM.

Danmark stod i perioder langt tilbage, og de forsøgte at lukke de to livlige kanter – Dembélé og Mbappe - ned.

Det lykkes i perioder, men missionen blev aldrig fuldendt.

For det er umuligt at holde de to fra fadet konstant.

Specielt Mbappe er eksplosiv, tænker hurtigere end de fleste: Og så er der ikke langt fra tanke til handling, når han får bolden.

To scoringer mod Danmark og 14 mål i de seneste 12 landskampe fortæller alene historien om den kvalitetsspiller, som Mbappe er.

Foto: Lars Poulsen.

Med Mbappe og Dembélé på kanterne virkede det fornuftigt, at Kasper Hjulmand havde bevaret en bagkæde med tre, som hurtigt kunne blive til fem, så de to backer hele tiden fik hjælp fra en af stopperne til at dæmme op for de to franskmænd ned.

Foto: Lars Poulsen.

Andreas Christensen var manden, der udlignede med sin hovedstødsscoring efter Christian Eriksens hjørnespark.

Og specielt efter udligningen kom Danmark til flere muligheder. Både Jesper Lindstrøm og Martin Braithwaite havde nærgående forsøg.

På det her niveau, skal man gribe de chancer, man får. Danmark fik ikke mange, men evnede ikke at udnytte de få, de fik.

Kasper Hjulmand havde foretaget hele fire ændringer. Simon Kjær var ikke klar til at spille fra start, Andreas Skov Olsen var skadet og Kasper Dolberg var sat af. Og så var Thomas Delaney rejst skadet hjem.

Af de fire nye – Victor Nelsson, Jesper Lindstrøm, Mikkel Damsgaard og Andreas Cornelius – slap Nelsson bedst fra opgaven.

Foto: Lars Poulsen.

Midtstopperen fyldte godt op i bagkæden, var solid i sine indgreb som den solide vikar for Simon Kjær.

Andreas Cornelius fik omsider chancen, han greb den ikke. FCK-bomberen fik Danmarks største chance før pausen, men han sparkede forbi.

Cornelius havde det svært. Han evnede ikke at holde fast i bolden og tabte ofte sine dueller.

Martin Braithwaite afløste ham i pausen. Og det er tydeligt, at Kasper Hjulmands store hovedpine er manglen på en formstærk boksspiller. Braithwaite var den tredje, der nu er prøvet på positionen.

Selv om der var flere tusinde tomme pladser på Stadium 974, så blev der skabt en imponerende lydkulisse.

Foto: Lars Poulsen.

De to kanter – Lindstrøm og Damsgaard – kom til kort overfor de hurtige og fysisk stærke spillere. De hurtige danske fødder hos dem kom aldrig til at spille en afgørende rolle.

Det hvide tag, der rækker langt ud, sørger for, at lyden bliver på stadion. Og det gjorde oplevelsen anderledes.

Det er uden sammenligning det mest bæredygtige stadion Danmark nogensinde har spillet på.

Det er bygget af 974 containere, som efter VM-slutrunden skal doneres til underudviklede lande.

På trods af, at de 700 danskere var i undertal, kunne de godt overdøve franskmændene undervejs.

Danmark spiller den sidste gruppekamp onsdag mod Australien. En sejr bringer Danmark videre til 1/8-finalerne.

