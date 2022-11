VM simuleret 100.000 gange - her er forskernes favoritter

Hvis VM i Qatar i en eller anden form for parallelverden blev gennemspillet 100.000 gange, ville Danmark kunne løfte trofæet 6.500 af gangene.

Scenariet er måske en anelse absurd.

Men sådan lyder konklusionen i et omfattende stykke statistisk modelarbejde, som forskere fra Tyskland, Belgien, Østrig og Luxembourg står bag. Det skriver Videnskab.dk.

Forskerne gør desuden Brasilien til favoritter med 15 procents chance for at vinde VM. Argentina er andenstørste favorit med 11,2 procents chance. Holland er treer, Tyskland er firer og Frankrig er femmer.

Danmark har 6,5 procents sandsynlighed for at vinde VM, hvilket gør Danmark til den niendestørste favorit.

»Det er jo dobbelt så stor en chance for vinde, som hvis alle 32 hold havde lige gode chancer,« konstaterer Claus Ekstrøm,professor i statistik og bioinformatik ved Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Annonce:

Han har selv udgivet flere studier om statistiske forudsigelser af fodboldslutrunder.

Forskergruppen bag de nye forudsigelser har i årevis lavet simuleringer af fodboldslutrunder. De forudså med en lignende statistisk model, at Spanien vandt EM i 2008 og 2012 og VM i 2010, hvilket de altså fik ret i.

Selvom de regnede rigtigt dengang, gør det dem dog langtfra til profetiske spåmand.

Senest til coronaens EM i 2021 gjorde de Frankrig til favoritter, men franskmændene røg altså ud allerede i ottendedelsfinalen til Schweiz. Mens Italien, der vandt turneringen, blev givet 7,9 procents chance for succes.

»Det ligger i selve prognosernes natur, at de også kan være forkerte – ellers ville fodboldturneringer være meget kedelige,« siger Andreas Groll, der forsker i fodboldforudsigelser ved Technische Universität Dortmund, i en pressemeddelelse, ifølge Videnskab.dk.

Annonce:

»Vi giver sandsynligheder, ikke sikkerheder, og en sandsynlighed for at vinde på 15 procent indebærer også en sandsynlighed på 85 procent for ikke at vinde,« tilføjer han.

Mest af alt laver de arbejdet, fordi de gerne vil træne forskellige statistiske modeller:

»Modellerne, der er trænet på denne måde, kan også bruges til andre prognoser i fremtiden - så en bedre fodboldforudsigelse kan i sidste ende også give mere præcise vejrudsigter,« siger statistisk forsker ved det østrigske Universität Innsbruck Achim Zeileis ligeledes i en pressemeddelelse.

Men hvad er det så mere præcist, de har gjort i de her mystiske statistiske modeller?

Forskerne kombinerer forskellige typer data fra forskellige statistiske modeller, der har forskellige styrker og svagheder. Modellerne bygger blandt andet på:

• Historiske data fra hvert landsholds præstationer de seneste otte år

• Historiske data fra de seneste fem verdensmesterskaber

• Data om hvert lands styrke baseret på 28 bettingfirmaer

• Spillertruppernes samlede værdi

Annonce:

Med denne model blev slutrunden kamp for kamp simuleret 100.000 gange. Helt ligesom i et computerspil, skriver Videnskab.dk.

Forskerne påpeger dog, at det statistiske arbejde - i sagens natur - slet ikke dækker over, hvor tilfældigt en fodboldkamp kan udspille sig.

Neymar og Lionel Messi kan løbe ind i skader i første minut af første kamp. Simon Kjær kan få et uventet rødt kort mod Tunesien. Kasper Schmeichel kan få et sandkorn i øjet, da han skal til at redde en afgørende bold.

Desuden kan det tilføjes, at man nok ikke havde behøvet avancerede statistiske modeller, 100.000 simuleringer og en stor gruppe forskere for at gøre Brasilien til favoritter.

»Det er jo ikke verdens største nyhed,« pointerer den danske professor Claus Ekstrøm til Videnskab.dk.

At Danmark er niendestørste favorit i forskernes model, stemmer også meget godt overens med, at Danmark for indeværende er nr. 10 på verdensranglisten.

Annonce:

Derfor er Claus Ekstrøm også i tvivl om, hvorvidt forskernes regnearbejde bidrager med nogle nye og bedre forudsigelser end dem, som bookmakernes allerede har lavet.

Forskning i overtid: Sådan vinder Danmark fodbold-VM i Qatar https://videnskab.dk/krop-sundhed/forskning-i-overtid-saadan-vinder-danmark-fodbold-vm-i-qatar

Fredsforsker: Fred i Ukraine har fået meget lange udsigter https://videnskab.dk/kultur-samfund/fredsforsker-fred-i-ukraine-har-faaet-meget-lange-udsigter