VM-stjerne før skæbnekamp: Nægter at undskylde

Sidst Uruguay og Ghana mødte hinanden, opstod der en af de mest spektakulære episoder i VM-historien. Midt i det hele stod Luis Suarez, og han holder fast i sin uskyld. Nu mødes de to lande igen

Der lagt op til et brag af et opgør, når Gruppe H skal afgøres i en vild skæbnekamp mellem Uruguay og Ghana fredag aften.

De to lande har kun mødt hinanden en gang før i historien, men det er en kamp, som de fleste fodboldfans husker.

En bestemt episode dybt inde i overtiden har brændt sig fast i hukommelsen hos de fleste fodboldfans i verden, som et af de mest spektakulære øjeblikke i VM's historie.

'Det er ikke mit ansvar'

Ghana var i 2010 ved at spille sig i VM-semifinalen som det første afrikanske hold nogensinde, men dybt inde i overtiden skete der noget usædvanligt.

Stillingen var 1-1 og verdensstjernen Luis Suarez var gået tilbage i feltet for at forsvare det uruguayanske mål i de døende minutter. Efter en dødboldschance til Ghana valgte Suarez at agere målmand og reddede bolden med hænderne.

På et pressemøde forud for fredagens opgør i Qatar blev episoden bragt til live igen. En ghanesisk journalist spurgt Suarez direkte, om han ville undskylde.

- Jeg vil ikke sige undskyld. Jeg havde hånden på bolden, men det var Ghana-spilleren, som brændte straffesparket. Hvis jeg havde tacklet og skadet en spiller, kunne jeg godt sige undskyld, sagde Luis Suarez på pressemødet.

- Det var ikke mig der missede, så det er ikke mit ansvar, tilføjede han.

Hånden på bolden var en klar overtrædelse af fodboldloven, som betød at Suarez måtte udgå med et rødt kort.

Fra sidelinje kunne han efterfølgende se Asamoah Gyan fra Ghana misse straffesparken, og tv-billederne viste Suarez bryde ud i vild jubel.

Straffesparkskonkurrencen i 2010 endte i Uruguays favør, og de gik videre til semifinalen. Ghana røg ude, og Suarez lagde grundstenene til talrige udskejelser på den største scene i fodboldverdenen.

Men fredag kan ghaneserne altså få revanche igen.

Luis Suarez's redning set fra en anden vinkel. Foto: Roberto Schmidt.

Djævelen selv

Det var som sagt ikke sidste gang, at den berygtede uruguayaner skulle agere kontroversielt på en fodboldbane.

I 2014 var han igen på alles læber, da han valgte at bide sin modspiller Giorgio Chiellini i skulderen ved VM i Brasilien.

Men episoden imod Ghana gjorde ham til en af de mest hadede personer i Ghana.

I det afrikanske land er han tilmed kendt som djævelen selv.

Italienske Giorgio Chiellini viser bidemærket fra Luis Suarez fortænder. Foto: Tony Gentile

Landene tørner sammen fredag klokken 16:00 på Al Janoub Stadion i den afgørende kamp, der kan sende begge hold videre.