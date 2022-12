VM-stjerne gør det igen: Donerer alle præmier til fattige

Hakim Ziyech har endnu en gang valgt at donere alle sine landsholdsindtægter til folk, der kæmper med økonomien i hans hjemland

Hakim Ziyech er en kæmpe figur i hjemlandet Marokko af flere årsager.

Han er uden tvivl en af de største stjerner på landsholdet, han spiller til daglig i Chelsea, og så har han valgt at donere sine VM-præmiepenge til fattige mennesker i hjemlandet og den marokkanske landsholdsstab.

En smuk gestus, der er blevet større og større i løbet af slutrunden, efterhhånden som Marokko har overrasket alt og alle og lige nu kan se sig selv i en VM-semifinale mod verdensmestrene fra Frankrig.

Med gode præstationer på den største fodboldscene i hele verden medfølger også en rigtig god sum præmiepenge, og det er derfor ikke bare småpenge, som Hakim Ziyech vælger at donere.

Faktisk har Marokkos landshold allerede sikret sig 25 millioner dollars, svarende til 177 millioner kroner, der bliver fordelt mellem spillere og trænere.

Der har været marokkansk eufori over hele verden oven på deres VM-eventyr. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Ikke første gang

Den 29-årige kreatør har trukket overskrifter for den fine gestus, men det er altså langtfra første gang, at Ziyech donerer det, han tjener på landsholdet, til et godt formål.

Det har Chelsea-stjernen gjort lige siden sin første landskamp for Marokko i 2015, og han har altså aldrig stukket en eneste krone i lommen, som han har tjent på landsholdet.

Det skriver den marokkanske journalist Khaled Beydoun på Twitter.

Marokko skal spille deres historiske semifinale mod Frankrig onsdag aften.