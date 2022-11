VM-stjerne langer ud efter FCK: Klubben afviser totalt

Mathew Ryan er både frustreret, skuffet og en smule vred.

Det fortæller den australske landsholdskeeper i et interview med TV 2 Sport om sin situation i den danske mesterklub FC København.

Han er træt af, at han røg på bænken, da Kamil Grabara blev sin hovedskade kvit i oktober. Han var nemlig af den opfattelse, at hans polske konkurrent ikke ville komme til at spille på denne side af nytår.

- De informationer, vi fik fra klubben, var, at Kamil ville være ude til januar. Det var, hvad vi blev fortalt. De informationer havde selvfølgelig en indflydelse på det valg, vi skulle tage, siger Mathew Ryan til TV 2 Sport.

Han kom til klubben fra Real Sociedad som erstatning for Kamil Grabara, der blev skadet i juli, og han leverede blandt andet nogle vigtige præstationer mod Trabzonspor, da FCK spillede sig i Champions League.

Annonce:

Han havde håbet, at præstationerne ville gøre ham til førstevalg, selv når Kamil Grabara kom tilbage. Men sådan blev det ikke. Og Grabara blev hurtigere klar end ventet.

- Allerede da jeg kom til klubben, kunne jeg se, at Kamil trænede individuelt med målmandstrænerne. For mig så det ud som om, at han ville være tilbage inden januar, så jeg vidste godt, at det ville blive tilfældet, siger Ryan.

Mathew Ryan spillede FCK's to første Champions League-kampe mod Dortmund og Sevilla, men blev droppet til den tredje kamp mod Manchester City og har ikke spillet siden. Foto: Francisco Seco/Ritzau Scanpix

Han spekulerer i, at Kamil Grabara spiller, fordi FCK vil forsøge at presse prisen i vejret inden et potentielt salg i januar. Men det afviser sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen.

- For det første kan vi endnu en gang slå fast – og gerne én gang for alle - at holdet i FCK altid er sat ud fra sportslige vurderinger fra cheftræneren og intet andet.

- Politik, transferplaner eller noget som helst andet har intet med det at gøre og kommer aldrig til at have det, skriver Peter 'PC' Christiansen i en mail til TV 2 Sport.

Mathew Ryan har i alt spillet 11 kampe for FCK. Turen på bænken kom ikke til at betyde noget for hans plads i den australske landsholdstrup.

Annonce:

Ved VM i Qatar har han spillet begge kampe indtil videre og er formentlig også på banen mod Danmark onsdag.

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.