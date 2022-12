VM-stjerne sletter billede: - Jeg undskylder

På Marokko-profilen Sofyan Amrabats Instagram-profil blev der lagt et billede op, som han efterfølgende har slettet

På Instagram følger hele 2,3 millioner med, når Marokkos landsholdsstjerne Sofyan Amrabat lægger billeder op, eller når der bliver lagt billeder op for ham.

I kølvandet på, at Marokko havde slået Spanien ud af VM i ottendedelsfinalen, blev der lagt et kontroversielt og redigeret billede op.

Det viser Amrabat med et sværd i hånden og den spanske stjerne Gavi på skulderen.

Der henvises med al sandsynlighed til, at Amrabat og Marokko sørgede for, at hverken Gavi eller andre spaniere kunne score. Ikke engang i straffesparkskonkurrencen fik de hul på bylden.

Over hele verden var Marokkos fans samlet i glædesrus efter lørdagens historiske VM-bedrift med sejren over Portugal. Og jublen udviklede sig desværre også til voldsomme scener i Paris Kæmpe kaos i Paris efter Marokko-sejr.

Marokkaneren har efterfølgende valgt at slette billedet. Det fortæller han til spanske Marca, som skriver, at billedet skabte en masse kontroverser i Spanien.

- Jeg har min Instagram-konto, men der er en anden person, der administrerer den for mig. Personen, der delte billedet, så det som en joke.

- Jeg har stor respekt for spanierne, og da jeg hørte, at folk ikke kunne lide det, slettede jeg det med det samme.

- Hvis nogen blev sur, undskylder jeg på den mest oprigtige måde. Da folk blev sure, besluttede jeg mig for hurtigt at fjerne det. Jeg beklager, hvis nogen følte sig kede af det, lyder det fra VM-profilen.

Onsdag aften møder Marokko Frankrig i VM-semifinalen.