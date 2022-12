VM-stjernen rørt til tårer

Et uventet besøg af den måske største VM-legende fik Richarlison til at miste mælet

Dét gjorde indtryk.

Richarlison har i spidsen for et sprudlende brasiliansk landshold leveret varen med spil, mål, dans og attitude i de fire første kampe ved VM.

Men han er stadig kun en knægt på 25 år, der som alle andre har og har haft helte og rollemodeller.

Én af de helt store i hans verden er Ronaldo.

Altså O Fenômeno, der vandt VM to gange og er blandt de mest scorende i VM-historien.

Efter Brasiliens sejr over Sydkorea i 1/8-finalen kom Richarlison ind i et rum på stadion, og her ventede en storsmilende Ronaldo for at give ham en krammer og lykønske ham med den foreløbige succes.

Og det kom bag på Richarlison, der blev tydeligt påvirket af mødet.

- Jeg mangler ord, kom det fra Tottenham-spilleren, der vitterligt havde svært ved at forme dem i sin mund, mens Ronaldo smilede fra øre til øre.

- Få en mikrofon på ham, kom det fra Ronaldo. - Du bliver nødt til at lære mig den der dans. Du fik selv Tite til at danse, kom det med reference til brasilianernes omdiskuterede fejring af scoringerne mod Sydkorea.

Ronaldo på tribunen sammen med Rivaldo, Cafú og Roberto Carlos. Fire mænd, der spillede Brasilien i to VM-finaler i træk i 1998 og 2002. Ronaldo og Cafú var tilmed i truppen, da Brasilien vandt i 1994. Foto: Marc Atkins/Getty Images

- Der er tre mere. Tre kampe tilbage. Og i finalen skal du have min frisure, kom det grinende fra Ronaldo med reference til hans opsigtsvækkende og mildest talt besynderlige hårpragt i 2002, hvor han kronede et perfekt VM med to mål.

Ronaldo og Rivaldo kysser VM-trofæet i Yokohama for 20 år siden. De scorede tilsammen 13 af Brasiliens 18 mål i den turnering. Foto: Oleg Popov/Reuters/Ritzau Scanpix

Og Richarlison smilede og krammede. Igen og igen. Han var helt ved siden af sig selv.

- Det var meget følelsesladet at se ham. Han er mit idol. Ligesom Neymar. Du var min store inspiration, da jeg var barn, fik han sagt.

Dans, dans, dans. Foto: Pedro Nunes/Reuters/Ritzau Scanpix

- Du inspirerer millioner af brasilianere, millioner af børn i Brasilien med din stil, dine mål, den glæde, du spiller med, din spontanitet, dine følelser. Du er en stor kilde til stolthed for os. Vi støtter dig meget, sagde Ronaldo.

Richarlison er alt andet lige ingen Ronaldo. Han har scoret tre mål ved VM og stod bag VM's vel nok flotteste mål indtil nu, da han saksesparkede Brasilien på 2-0 mod Serbien i åbningskampen.

Men der er stadig et stykke op til legendens 15 kasser fra 1998, 2002 og 2006.