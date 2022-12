VM-træner syg før skæbnekamp

Senegal er ramt af sygdom forud for søndagens ottendedelsfinale mod England ved VM.

Det er landstræner Aliou Cissé, der døjer med feber, og derfor var han ikke til stede på lørdagens pressemøde dagen før kampen. I stedet sad assistenttræner Regis Bogaert på podiet og svarede på spørgsmål.

- I går (fredag, red.) overlod han træningen til os, og på baggrund af hans instruktioner og det indhold, han havde bestemt, gennemførte vi træningen.

- I dag håber vi, at han kan være tilbage på banen, og vi er sikre på, at han er klar til at lede holdet i morgen aften, siger Regis Bogaert.

Senegal sluttede som toer i gruppe A med seks point efter sejre over Ecuador og værterne fra Qatar. Afrikanerne tabte den første gruppekamp til Holland.

I ottendedelsfinalen venter England, der vandt gruppe B efter sejre over Iran og Wales samt uafgjort mod USA.

Søndagens ottendedelsfinale mellem Senegal og England spilles klokken 20.00 dansk tid.