Voldsom kritik: - Det er ufattelig svagt

Venstre kritiserer den fungerende kulturminister for ikke at tone rent flag i forhold til den udskældte VM-slutrunde, mens Enhedslisten kræver diplomatisk boykot af det kontroversielle arrangement i Qatar. Kulturministeren er fortsat tavs

Det officielle Danmark har ingen intentioner om rejse til Qatar for at bakke op om Kasper Hjulmand og co., så længe der kun huserer en fungerende regering på Borgen.

Det var meldingen for omtrent to uger siden fra den lige nu fungerende kulturminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S). Samme besked gentages over for Ekstra Bladet fredag.

De igangværende regeringsforhandlinger afholder altså Ane Halsboe-Jørgensen fra at tage til ørkenstaten for at støtte det danske landshold.

Samtidig ønsker hun heller ikke at kommentere de groteske sager, der i disse dage bliver rapporteret om fra den arabiske halvø.

Og eftersom de politiske forhandlinger ifølge Mette Frederiksen (S) ser ud til at fortsætte et par uger endnu … ja, så skal Dansk Boldspil-Union (DBU) da heller ikke sætte næsen op efter moralsk opbakning fra lægterne i Qatar.

Annonce:

Tavshed møder kritik

Flere partier på Borgen har ellers kritiseret den fungerende regering for ikke at tage stilling til den udskældte VM-slutrunde.

Selvom der allerede er spillet adskillige kampe på de qatarske stadions, så mener seks ud af 12 partier på Borgen stadig, at det ikke er for sent at vedtage en diplomatisk boykot af den stærkt kritiserede slutrunde.

Det viser en rundringning som DR har foretaget i denne uge.

Håber på oprør

Venstres kulturordfører, Jan E. Jørgensen, er langt fra begejstret over det internationale fodboldforbunds (FIFA) kontroversielle ageren i den groteske sag om det regnbuefarvede anførerbind.

Han mener, at Gianni Infantino og co. har været alt for rigide i håndteringen af armbind-miseren.

Infantino er udelukkende gået Qatars ærinde, fastslår Venstre-politikeren, der forudser, at FIFAs diktatoriske stil i sidste ende vil ramme organisationen selv.

Annonce:

- Frustrationerne hober sig kun op hos de europæiske landshold, så det kan meget vel ende med et oprør mod det internationale fodboldforbund. Det håber jeg i hvert fald. De europæiske medlemslande er muligvis i undertal, men ikke desto mindre ekstremt vigtige. For hvem kunne forestille sig et VM uden Holland, Frankrig og England ... Derfor er FIFA er nødt til at lytte, siger Jan E. Jørgensen til Ekstra Bladet.

Jan E. Jørgensen klandrer den fungerende kulturminister for at lurepasse. Foto: Jens Dresling/Polfoto

På trods af at DBU’s formand ikke vil afvise, at Danmark melder sig ud af FIFA, så er det ifølge Ekstra Bladets sportskommentator et helt urealistisk scenarie På trods af at DBU’s formand ikke vil afvise, at Danmark melder sig ud af FIFA, så er det ifølge Ekstra Bladets sportskommentator et helt urealistisk scenarie.

Ifølge den erfarne Venstre-politiker har regeringen og Ane Halsboe-Jørgensen bevidst valgt at placerer sig mellem to stole.

Jan E. Jørgensen klandrer derfor den fungerende kulturminister for at lurepasse.

- Regeringen har haft alle muligheder for at melde noget konkret ud, siger Jan E. Jørgensen.

- På et samråd (før valget red.) bad Venstre regeringen om at tone rent flag: Skal Danmark tage til Qatar og lave synlige protester eller skal man i stedet lave et diplomatisk boykot? Det ville regeringen ikke svare på. Så nu står vi i en situation, hvor der måske ikke er (statsretlig, red.) mulighed for officielt at tage afstand til forholdene i Qatar. Chancen er forpasset, fordi man har fedtspillet i så mange måneder.

Annonce:

- Den fungerende regering tænker sikkert: ‘Vi får det bedste af begge verdener. Vi lægger os ikke ud med Qatar og slipper samtidig for at legitimere styret ved at sidde nede i Qatar og heppe på de danske drenge’. Men det er sjældent en god idé at sætte sig mellem to stole, siger Venstre-manden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Fedtspiller-agtigt

Enhedslistens idrætsordfører, Søren Søndergaard, kalder det ‘ufattelig svagt’ af regeringen, fordi man ikke har bestemt sig for et diplomatisk boykot, når nu der i lang tid rent faktisk har været et politisk flertal i Folketinget for at gennemføre det.

- At man bestemmer sig for at gøre ingenting er så fedtspiller-agtigt. Jeg har selv været fortaler for, at Danmark tog til Qatar og lavede en markant protest. Som tingene har udviklet sig (med One Love-anførerbindet, red.), så er jeg også indstillet på, at det officielle Danmark i det mindste sender et officielt brev, hvori der står, at regeringen ikke ønsker at deltage på grund af de kritisable forholde i landet, siger Søren Søndergaard til Ekstra Bladet.

Annonce:

- Lige nu er svaret til migrantarbejder-enkerne i Bangladesh, som har fået deres mand begravet ‘på stadion’ i Qatar, at Danmark ikke ønsker at gøre noget, fordi de har travlt med at danne regering.

- Vores landshold er ganske vist taget afsted, men regeringen vil ikke udtale sig. Det er svagt. Vi skal sende et klart signal om, at det, der foregår i Qatar, er under al kritik. Vi skal øge presset på FIFA, så det forhåbentlig kan få indvirkning på, hvor den næste slutrunde skal afholdes, siger Søndergaard.

- Lige nu er svaret til enkerne i Bangladesh, som har fået deres mand begravet ‘på stadion’ i Qatar, at Danmark ikke ønsker at gøre noget, fordi de har travlt med at danne regering, siger Enhedslistens Søren Søndergaard til Ekstra Bladet. Foto: Jens Dresling/polfoto

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave