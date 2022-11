Voldsom varme rykker dansk program

Det er varmt i Doha. Meget varmt.

Varmere end Kasper Hjulmand og den danske landsholdstrup havde forventet på forhånd.

De høje temperaturer er kommet lidt bag på danskerne, selv om de ikke helt vil indrømme det.

Temperaturen når med lethed 34-35 grader midt på dagen og derfor har danskerne været udfordret i forhold til træningstidspunkterne.

De vil nemlig helst træne om formiddagen.

Men de har følt sig tvunget til i flere tilfælde at flytte træningen fra formiddag til sen eftermiddag, så spillerne kan yde, hvad der kræves, når man nu skal toppræstere under en VM-slutrunde.

Der skal meget væske til i varmen. Christian Eriksen slukker tørsten under lørdagens træning. Foto: Lars Poulsen.

- Det er ikke på grund af mig de har flyttet træningen, siger Christian Eriksen med et skævt smil med henvisning til, at han sidste år – efter det uhyggelige kollaps i Parken – fik indopereret en såkaldt ICD-enhed, som er en hjertestarter.

- Jeg tror bedst det er en læge, du skal spørge om, hvad man må med hjertet. Jeg er fodboldspiller, så jeg har ikke hørt noget angående, at jeg ikke må spille i den varme, vi oplever her i Qatar, siger Christian Eriksen.

Den 30-årige danske stjernespiller har ikke haft de mindste problemer, siden han i begyndelsen af året fik grønt lys til igen at spille topfodbold. Dog ikke i Italien, hvor det er forbudt at spille med en hjertestarter.

Comebacket til topfodbold er på mange måder forløbet langt over forventning for den 30-årige stjernespiller.

Det er gået uhyggelig hurtigt for Eriksen, der på rekordtid er tilbage på øverste hylde.

Han fik comeback i Premier League i februar for Brentford, skiftede siden til Manchester United i sommerpausen, hvor han har spillet en stor rolle i at genrejse Manchester United til igen at være et storhold.

Han er ikke marginalspiller, men regnet som en af nøglespillerne for Erik ten Hag, der viser danskeren stor tillid.

Christian Eriksen har været en endnu mere markant profil, siden han i marts vendte retur til landsholdet efter sit uhyggelige kollaps. Foto: Lars Poulsen.

Og den tillid har han i sandhed også fra Kasper Hjulmand. For det er helt afgørende for Danmarks muligheder, at Eriksen toppræsterer, hvis Danmark skal nå langt ved VM-slutrunden.

Danmark spiller den første kamp tirsdag kl. 14 dansk tid mod Tunesien.

