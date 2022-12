Voldsomme scener: Marokko-fans i jubelkaos

Over hele verden var Marokkos fans samlet i glædesrus efter lørdagens historiske VM-bedrift med sejren over Portugal. Og jublen udviklede sig desværre også til voldsomme scener i Paris

Store menneskemængder havde forsamlet sig i byen Casablancas gader, da Marokkos landshold lørdag sikrede sig den historiske semifinaleplads.

- Kvalificeret! Kvalificeret!, råbte folk i kor.

På tværs af den arabiske verden og flere steder i Europa var der store festligheder, efter at Marokko skrev fodboldhistorie ved at blive det første afrikanske mandskab, der når semifinalen ved et VM.

Det skete med en kvartfinalesejr på 1-0 over Portugal.

- Mit hjerte stopper med at slå. Sikke et hold. Sikke en udholdenhed. Sikke en bedrift, sagde Ilham El Idrissi, en 34-årig kvinde fra Casablanca.

Artiklen fortsætter under opslaget...

Tåregas og anholdelser

I Paris samledes fans lørdag på den verdensberømte boulevard Champs-Élysées, hvor Frankrig har fejret sine VM-triumfer. Her eksploderede de i en glædesrus ved slutfløjtet.

Annonce:

Efterfølgende udviklede det sig dog også til uroligheder, og fransk politi affyrede tåregas. Tv-billeder fra nyhedsbureauet Reuters viser kampe med betjente. Der kunne også ses ild visse steder på nærliggende Avenue de Friedland.

Artiklen fortsætter under billederne...

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Ifølge avisen Le Parisien blev mindst 74 personer anholdt under urolighederne på Champs-Élysées.

Artiklen fortsætter under opslaget...

På onsdag kommer det næppe heller til at gå stille for sig i Paris, når Marokko i semifinalen møder netop Frankrig.

Intet afrikansk eller arabisk land er kommet længere end kvartfinalerne hidtil. Cameroun gjorde det i 1990, Senegal i 2002 og Ghana i 2010.

Også i København var der fest:

Marokanske fans er gået på gaden efter 1-0 sejren over Portugal

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Superliga-drama: Hustru-tyveri, voldsdom og hån

--------- SPLIT ELEMENT ---------