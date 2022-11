Vraget stjerne reagerer: - Det gør ondt

Den danske fodboldspiller Jannik Vestergaard er ked af, at han ikke er udtaget til VM-truppen. Men han har ikke mistet modet

Det går op og ned i fodbold, og efter et år, hvor nedturene har stået i kø for den danske fodboldspiller Jannik Vestergaard, er han blevet vraget i den danske VM-trup.

Og det gør ondt, skriver den 30-årige fodboldspiller, der har sin daglige gang i Premier League-klubben Leicester City, i et opslag på Instagram.

- For et år siden, da jeg var en del af en historisk slutrunde og senere VM-kvalifikation, havde jeg nok ikke troet, at jeg ville stå i denne situation, skriver Jannik Vestergaard.

- Det gør ondt at måtte vinke farvel til en drengedrøm.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Ud i kulden

Jannik Vestergaard var en central del af det danske fodboldlandshold, da det sidste sommer overraskede hele verden ved at spille sig i EM-semifinalen.

Annonce:

Siden da er Vestergaard havnet i kulden - både på landsholdet og på klubholdet. Umiddelbart efter slutrunden skiftede han fra Southampton til Leicester, men han har ikke formået at bide sig fast i startopstillingen.

Frustrerende

Klubben har primært brugt ham i Europa Conference League, og set i lyset af den manglende spilletid på øverste niveau, er det heller ikke kommet som den store overraskelse for eksperter, at han blev forbigået i VM-truppen.

- Det er en meget frustrerende situation for mig i Leicester lige nu, sagde Jannik Vestergaard til B.T. i september.

Han var heller ikke udtaget til de sidste kampe i Nations League, hvor Danmark spillede mod Kroatien og Frankrig.

Ikke slutningen

Vestergaard har dog ikke mistet modet.

- At repræsentere Danmark har bragt mig de største oplevelser i min karriere, men dette slag er ikke slutningen. Jeg ønsker holdet, staben og alle danske fans en god slutrunde, skriver han på Instagram.

Danmark spiller første kamp mod Tunesien til VM i Qatar på næste tirsdag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------