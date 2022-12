Vred over brasiliansk dans: - Det er respektløst

Brasilien var fuldstændig overlegne i første halvleg mod Sydkorea ved VM-ottendedelsfinalen mandag aften. Her kom de foran i meget flot stil med 4-0, inden der kom en reducering sent i anden halvleg fra koreanerne.

Brasserne gav den desuden gas ved jublen af kasserne, hvor der blev danset igennem. Så meget at det blev lige i overkanten for Manchester United-legenden Roy Keane, som fik afløb for det på ITV, hvor han fungerer som ekspert.

- Jeg synes virkelig, at det er respektløst af dem. De gør det ved dem alle. Jeg har ikke så meget imod det første lille trin, eller hvad det var, siger han og fortsætter:

- Det er det, som kommer bagefter - og så er træneren også med. Nej nej. Jeg er ikke glad for det. Det er slet ikke i orden. Det er disrespektfuldt, lyder det fra den tidligere midtbanespiller.

Ireren var tilmed helt i tvivl om, hvad det var han var vidne til.

- Det er ligesom at se 'Vild med dans'. Jeg kan ikke tro, hvad jeg ser, fortæller Keane.

Brasiliens sejr var dog i den smukke ende, når det kommer til deres opvisning på banen. Læs mere om kampen her.