Åben krig på flere fronter: Tv-boss svarer storsponsor igen

Landsholdet har mistet mere end hver tredje tv-seer i 2020 sammenlignet med i fjor, men det er ikke kun DBU og forbundets sponsorer, der lider under de lave seertal. For de er i høj grad udløst af en krig, der udkæmpes langt fra fodboldbanen, men som koster dyrt for alle involveret.

Det er over et år, siden det for offentligheden stod klart, at Yousee og Discovery Networks var på kolissionskurs. Da 2019 blev til 2020, forsvandt Discoverys kanaler fra Yousees faste tv-pakker samt som valgfrie kanaler, fordi parterne ikke kunne blive enige om vilkårene for at forlænge deres aftale.

Dermed forsvandt også landsholdets kampe (Kanal 5) og to Superliga-kampe hver runde (Canal 9 og Eurosport) fra Yousees 1,2 millioner tv-kunder. Det er i høj grad forklaringen på landsholdets lave seertal i år, som vi beskriver her, men det har altså også kostet både Yousee og Discovery.

Yousee har eksempelvis mistet 142.000 tv-abonnenter fra tredje kvartal i fjor til samme tidspunkt i år. Det er mere end de to foregående år lagt sammen.

Samtidig har det altså kostet Discovery dyrt på antallet af seere til eksempelvis landsholdets kampe. Det får DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, til at sende en klar besked til parterne.

- Vi er rigtig ærgerlige over, at den konflikt, der har været mellem Yousee og Discovery har gjort, at landsholdets kampe ikke er tilgængelige i Yousees tv-pakker. Vi vil igen opfordre parterne til at gå til forhandlingsbordet og finde en løsning, for det kan simpelthen ikke være tilfredsstillende, hverken for Yousee eller Discovery, at herrelandsholdets kampe ikke når ud til så mange som muligt.

Bebrejder hinanden

Men det tyder ikke på, at en løsning er på vej. Tidligere på måneden bekræftede Yousee, at der stadig ikke foregik forhandlinger om en ny aftale. Over for tipsbladet.dk lægger direktør Jacob Mortensen ansvaret over på Discovery.

- Vi vil meget gerne vise fodboldherrelandsholdets kampe. Derfor er vi også glade for, at vores kunder kan se både EM til sommer, som jo spilles på dansk jord, samt kvalifikationskampene fra 2022 hos os (hvor TV2 overtager rettighederne, red.), siger han.

- Vi vil naturligvis også gerne give vores kunder mulighed for at kunne se de kvalifikationskampe, som herrelandsholdet skal spille op til 2022, og som Discovery har rettigheder til. Derfor har vi fortsat et åbent tilbud til Discovery om at blive en del af Bland Selv - ligesom vi også tilbyder Netflix og andre streamingtjenester. Men det har Discovery indtil videre ikke ønsket at indgå aftale omkring.

Omvendt lyder det fra Discovery, at det er Yousee, der tilbyder urimelige vilkår.

- Som vi hele tiden har sagt, er vi fortsat interesseret i at lave en aftale med YouSee, så længe det sker på fair og rimelige vilkår, men det ændrer ikke på, at streaming er en stor del af fremtiden og med Dplay som en af de hurtigst voksende streamingtjenester i Norden, ser vi meget positivt på fremtiden, siger ledende redaktionschef Søren Klæstrup.

Klæstrup og co. havde også regnet med, at antallet af tv-seere til landsholdets kampe ville falde, især på det, han kalder 'linæer sening', altså via tv'et og ikke streaming.

- Der er intet overraskende i, vores lineære sening er gået ned. Det var fuldstændig som forventet efter vores brud med Yousee, hvor vi med et slag mistede halvdelen af vores traditionelle lineære tv-kunder. Men sammenligner vi seertallene fra Nations League-kampene i 2018 med kampene i dette efterår, er vi faktisk positivt overrasket, siger han.

- Da Danmark deltog første gang i det nye Nations League-format i efteråret 2018, mødte det blandt andre Irland både ude og hjemme. Her endte seertallene med lige akkurat at runde 500.000 pr. kamp. I A-landsholdets seneste kamp mod Belgien var seertallet 470.000 og 507.000 ude mod England, og det er vel at mærke uden Yousee.

Foto: Jens Dresling/Polfoto

Seertallene fra Kantar Gallup viser, at Nations League-kampene i 2018 trak 585.000 seere i snit, mens de i 2020 trak 411.000. Altså et fald på på godt 30 procent.

- Det understreger, at selvom vi har mistet mere end halvdelen af traditionelle tv-seere i bruddet med Yousee, så vælger mange seere stadig at se vores indhold - men i stedet på vores streamingtjeneste Dplay. Jeg tillader mig også at bemærke, at vores partnere anerkender den måde, som vi behandler vores rettigheder på med vores indhold. Vi er stolte af at levere landsholdet til danskerne, og det afspejler sig i den store investering og den høje kvalitet, som præger vores indhold.

Byder sponsorboss på kaffe

I et interview med tipsbladet.dk foreslår Peter Froulund fra Arbejdernes Landsbank, en af DBU's store sponsorer, at fodboldforbund og -klubber fremover sælger deres rettigheder til DR eller TV2. Det vil, forudser Froulund, give flere seere og dermed større sponsorater.

Det er Søren Klæstrup fra Discovery, ikke overraskende, uenig i.

- Jeg har noteret mig, at Peter Froulund er ivrig efter at få fodbold tilbage på de klassiske landsdækkende lineære kanaler. I den anledning vil jeg da rigtig gerne invitere Peter på en kop kaffe og give ham en update på udviklingen og trends i tv- og streamingmarkedet. Det kunne måske kvalificere diskussionen. At reservere fodboldrettigheder til lineær tv-sening svarer vist til at genindføre kontanter som foretrukket betalingsmiddel, siger han.

- TV-markedet ændrer sig dramatisk i disse år, og der er en tydelig bevægelse væk fra det traditionelle tv-abonnement. Denne udvikling er uden tvivl en tendens, der vil fortsætte, og vi kommer til at se en væsentlig nedgang i antallet af traditionelle lineære tv-kunder hen over de næste par år. Streaming er allerede den største distributionsform i Danmark. Og faktum er i øvrigt, at alle allerede har adgang til vores indhold af landsholdet og Superligaen via vores streamingtjeneste Dplay.

Discovery har haft tv-rettighederne til landsholdets kvalifikations- og testkampe siden 2014, mens DR og TV2 viser slutrunderne. Efter VM om to år overtager TV2 også kvalifikations- og testkampene.

