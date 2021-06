Åbner for billetsalg til Rusland-kamp fredag

Senere fredag bliver der sat ekstra billetter til salg til Danmarks afgørende EM-kamp mod Rusland mandag.

UEFA oplyser ikke, hvilket tidspunkt billetterne bliver sat til salg. Det skriver DBU på sin hjemmeside.

- Alle, der får tilbudt billetter, får en mail direkte fra UEFA, oplyser DBU.

Der bliver mulighed for at købe ekstra billetter fredag. Foto: Lars Poulsen

- UEFA har oplyst os, at ALLE tidligere danske billetholdere til kampene (både fra fanklubben og det neutrale salg) får forkøbsret til at genkøbe billetter til kampen.

- Salget foregår via UEFAs billetside. Brug dit log-ind for at få forkøbsret. Vi anbefaler at bruge appen, da vi har fået tilbagemeldinger på at købsflowet er bedre via appen.

DBU skriver, at omkring 10.000 ekstra billetter fordelt rundt på alle tribuner vil gå i salg.

Blandt billetterne er 'en stor stak returnerede billetter fra de russiske fans'.

