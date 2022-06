Åge Hareide får nyt job

Åge Hareide er snart at finde på nordmændenes tv-skærme.

Han har nemlig scoret et nyt job som fodboldekspert hos det norske public service-medie NRK.

Det skriver NRK i en pressemeddelelse ifølge VG.

Dermed skal han blandt andet dække VM-slutrunden i Qatar, hvilket han i høj grad ser frem til, men han sender også en stikpille afsted mod den udskældte værtsnation.

- Fodbold-VM har altid været en højdepunkt for mig foran tv-skærmen. Nu ser jeg frem til at arbejde for NRK med at formidle viden om sporten.

- Når det så er sagt, skulle VM selvsagt aldrig være arrangeret i Qatar. Det er vigtigt for mig, at NRK har været tydelige omkring, at vi vil forsætte med at have et kritisk blik på VM-værten, samtidig med at vi skal formidle fodbold derfra, siger Åge Hareide i pressemeddelelsen.

Åge Hareide blev hyldet i Parken 29. marts inden Danmarks kamp mod Serbien. Foto: Anthon Unger

Den 68-årige nordmand får dermed også lejlighed til at følge det danske landsholds VM-eventyr. Et landshold, han selv stod i spidsen for fra 2016-2020.

Hareide har stået uden job, siden han stoppede som træner i Rosenborg i 2021 efter en enkelt sæson i klubben.

Første tjans for NRK bliver allerede søndag, hvor han skal være ekspertkommentator på NRK's radio, når Norge og Sverige møder hinanden i Nations League.

