Åge Hareide frygtede fyring i 2016

Det danske fodboldlandshold vandt i november 2016 med 4-1 på hjemmebane over Kasakhstan i VM-kvalifikationen.

Havde et på det tidspunkt presset dansk landshold ikke vundet den kamp, tror Åge Hareide, at det havde været hans sidste i spidsen for Danmark efter en dårlig start på VM-kvalifikationen med to nederlag i tre kampe.

Det siger han i et langt interview med den norske avis VG. Interviewet er gengivet i Ekstra Bladet.

- Efter 0-1-nederlaget til Montenegro (i oktober 2016, red.) blev vi slagtet i de danske medier. Jeg valgte at være offensiv og prøvede at forklare, at vi var lige så gode i 0-1-nederlaget mod Montenegro som i 1-0-sejren over Armenien.

- Men det ville folk ikke høre. De ser kun resultatet. Internt (i DBU) oplevede jeg en frygt for resultater, en frygt, som jeg tror stammede fra den forrige kvalifikation, hvor der var flere pointtab mod slutningen.

- Spillerne var mere "piskede", end jeg troede. Gode resultater var den eneste medicin. Uden en sejr over Kasakhstan ... så ville jeg have været færdig, siger Åge Hareide til VG.

Hareide får den store lufttur efter den flotte 5-1-sejr over Irland. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren kunne derfor glæde sig over en dansk 4-1-sejr i Parken. Dermed holdt landsholdet liv i håbet om at kvalificere sig til VM i Rusland.

Siden fulgte et 2017 uden nederlag, og Danmark sikrede sig VM-billetten med en samlet playoffsejr over Irland.

- Det kunne ikke være gået så meget bedre, sagde Hareide til Ritzau i december, da han opsummerede landsholdsåret.

Nordmandens kontrakt med DBU løber til og med EM i 2020.

I øjeblikket er han med et kombineret liga- og U21-landshold på træningslejr i Abu Dhabi.

Se også: Trods PL-interesse: Nægter at sælge deres danske landsholdsprofil

Se også: Rystede fodboldverden: Tilstår bombeangreb mod Dortmund

Se også: Van Gaal langer ud efter forræderiske United: Sådan hævnede han sig