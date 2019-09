Åge Hareide giver comeback til Cornelius på landsholdet

Fodboldlandstræner Åge Hareide udtog mandag Andreas Cornelius og Peter Ankersen til kampene mod Schweiz og Luxembourg.

Det danske herrelandshold møder Schweiz i Parken 12. oktober i en EM-kvalifikationskamp og dernæst Luxembourg i en testkamp på Aalborg Stadion tre dage senere.

- Vi står foran en afgørende kvalifikationskamp mod Schweiz. Parken er udsolgt, og jeg tror ikke, at jeg behøver sige noget til spillerne for at få dem op at køre.

- De var meget effektive dernede i den første kamp i marts, og vi var meget effektive i slutningen af kampen, siger Hareide om 3-3-kampen i Schweiz.

- Luxembourg-kampen er en testkamp, og den vil sikre, at vi får sat alle spillerne i aktion inden de afgørende kampe i november, siger Hareide.

Landsholdet til kampene mod Schweiz og Luxembourg Målmænd: Kasper Schmeichel, Frederik Rønnow, Jesper Hansen. Forsvarsspillere: Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias 'Zanka' Jørgensen, Peter Ankersen, Andreas Christensen, Jens Stryger Larsen, Joachim Andersen. Midtbanespillere: Christian Eriksen, Daniel Wass, Lasse Schöne, Pierre Emile Højbjerg, Lukas Lerager, Philip Billing, Thomas Delaney. Angribere: Robert Skov, Christian Gytkjær, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Yussuf Poulsen, Kasper Dolberg.

