Åge Hareide udnævnes til ridder af Dannebrog

Nordmanden Åge Hareide, den tidligere danske fodboldlandstræner, udnævnes til ridder af Dannebrog ved en reception på den danske ambassade i Oslo.

- Det er svært for mig at finde ordene lige nu. Som spiller og træner får man sjældent en anerkendelse som den her.

- Betydningen af at have været landstræner for Danmark er rigtig stor, siger Åge Hareide.

Hareide var en stor succes som landstræner for Danmark i perioden fra 2016 til 2020.

Først fik han Danmark med til VM i 2018, hvor det blev til en plads i ottendedelsfinalen, og derefter kvalificerede han Danmark til EM på hjemmebane.

Slutrunden er dog blevet udskudt til næste sommer, og Hareide får derfor ikke muligheden for at være dansk landstræner under EM, da hans kontrakt er udløbet. Kasper Hjulmand har i stedet taget over.

Åge Hareide er i denne uge blevet ansat som cheftræner for den norske storklub Rosenborg.