Åge Hareide vil skabe større bredde med U21-stjerner

Ikke en eneste spiller fik debut på Åge Hareides landshold i 2018. Men det kan ændre sig i de første kampe i 2019.

Landstræneren har mulighed for at give debut til U21-spillerne Robert Skov, Joachim Andersen og Philip Billing, som er blevet forfremmet til A-landsholdet inden kampene mod Kosovo og Schweiz i slutningen af marts.

Derimod er Pione Sisto og Jannik Vestergaard sorteret fra, og det er en anderledes tilgang fra Hareide i forhold til sidste år.

- Det er et naturligt skifte, i forhold til hvad vi havde mulighed for sidste år. Det er også for at øge bredden i truppen.

- Nu er Jannik og Sisto ude, men de kender systemet, så de kan hurtigt komme tilbage, siger Hareide.

Nordmanden har glædet sig til at se FC Københavns superligatopscorer, Robert Skov, som tålmodigt har ventet på en udtagelse.

- Hvis folk laver mål, så er det altid interessant for os. Det er interessant for alle. Den spidskompetence har han vist hele vejen.

- Robert har været fremragende i Superligaen, men måske ikke lige så meget i de internationale kampe for FCK. Og det er det, vi vil se nu sammen med de andre spillere på landsholdet.

Philip Billing fejrer sin scoring til 1-0 mod Polen for det danske u/21-landshold. Foto: Ritzau Scanpix

Hareide vil se, hvordan Skov passer ind på A-landsholdet.

- Det er på mange måder en oplæring, fordi det så er nemmere næste gang, de er med hos os. Der er stor forskel på U21- og A-landsholdet, fordi der er endnu større krav hos os.

- Hos os møder vi de allerbedste i alle lande. På U21 møder du dem, der er unge nok til at spille der, så der er stor forskel, påpeger Hareide.

Sampdoria-stopperen Joachim Andersen og Huddersfield-midtbanespilleren Philip Billing er også kommet med i truppen, og det er der simple årsager til.

- Joachim har spillet meget stabilt i Italien, og jeg er glad for, at det er i Italien, fordi det er land, hvor man virkelig skal lære forsvarsspillet for at klare sig i ligaen. Og Joachim har været dygtig, siger Hareide.

- Philip er en lidt anden type, end det vi har i forvejen. Vi har ikke så stor højde og så mange duelspillere, men vi har andre kvaliteter, siger Hareide med henvisning til blandt andre Lasse Schöne og Christian Eriksen.

Danmark møder 21. marts Kosovo i en testkamp, mens det 26. marts gælder udekampen mod Schweiz i kvalifikationen til næste års EM-slutrunde, hvor nogle af kampene skal spilles i Parken i København.

- Målsætningen er at kunne spille EM-kampe i Parken i 2020. Det er der ingen tvivl om. Det vil være en sindssyg nedtur, hvis vi ikke klarer det, fastslår Hareide.