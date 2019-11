Åge kan vælge og vrage

Christian Eriksen er ikke nervøs for, om Åge Hareide bliver arbejdsløs efter EM

DUBLIN (Ekstra Bladet): 33 kampe på stribe uden nederlag, og udsigten til den anden slutrunde i rap ville de fleste steder udløse en ny og forbedret kontrakt.

Men ikke i Danmark, hvor DBU og Peter Møller som bekendt besluttede, at Åge Hareide bliver fortid, når Danmark forhåbentlig er kommet flot igennem næste sommers EM-slutrunde, mens Kasper Hjulmand overtager trænersædet.

Men selv om nordmanden har rundet 66 år, og derfor i princippet nærmer sig pensionsalderen, så har han alle muligheder for at fortsætte som træner på allerhøjeste niveau.

Det vurderer Christian Eriksen dagen før skæbnekampen mod Irland på Aviva Stadium.

- Når han er færdig her, og folk ser, hvad han har udrettet med det danske landshold, så vil han helt sikkert kunne sikre sig et godt job, hvis det er det, han ønsker, roser Eriksen Hareide. Foto: Lars Poulsen

Han nærer som resten af de centrale spillere på landsholdet dyb respekt for landstræneren, og håber, at Hareide udskyder tilværelsen som fodboldpensionist og fortsætter trænergerningen.

- Jeg håber, at han bliver ved så længe som muligt. Men det er naturligvis op til Åge og hvad, han ønsker, siger Eriksen, der for alvor har foldet sig ud i rødt og hvidt under Åge Hareide med vanvittige 25 kasser i den norske regeringstid.

- Vi ved alle, hvad der er sket i forhold til landsholdet. Når han er færdig her, og folk ser, hvad han har udrettet med det danske landshold, så vil han helt sikkert kunne sikre sig et godt job, hvis det er det, han ønsker, roser Tottenham-spilleren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

Han kan give Åge Hareide en flot afsked med EM-kampe i København, hvis han formår at gentage bare lidt af sit glansnummer fra 2016, hvor han scorede tre gange senest, Danmark var på slutrundejagt i Dublin.

Der er da heller ingen grund for Åge Hareide til at frygte arbejdsløshedskøen.

Det har han selv bekræftet i et interview med Politiken.

Således er mulige kommende arbejdsgivere allerede begyndt at melde deres interesse.

- Det handler om gode europæiske klubber. To af tilbuddene er meget konkrete. Men jeg tager slet ikke stilling til noget og vil ikke give klubberne svar, før vi forhåbentlig har sikret os EM-deltagelse. På mandag eller, hvis det bliver nødvendigt, fortalte Åge Hareide tidligere på ugen.

Se også: Irsk landstræner lukker ned om blamage

Har fået nok af Danmark: - Minder om Brad og Angelina