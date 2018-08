Åge om truende konflikt: - En katastrofe for dansk landsholdsfodbold

I forbindelse med forhandlingen om en ny landsholdsaftale skal parterne finde hinanden på en række områder, før en ny landsholdsaftale er forhandlet på plads. Her er fire centrale punkter, hvor parterne skal komme overens.

1. Forholdene for landsholdsspillerne, når de er samlet

I starten af året kom det frem, at landsholdsspillerne var utilfredse med behandlerteamet og forplejningen specielt i udekampen mod Polen. Spillerne ønsker at optimere forholdene i landsholdslejren. Det gælder i forhold til behandlerne, der skal være kok med på alle udekampene og træningsbanerne skal være kridtet op og i god stand. Spørgsmålet er, hvor langt DBU ønsker at strække i forhold til økonomien.

2. DBU’s ret til at bruge spillerne mere kommercielt

DBU har et klart ønske om at få mere råderet over spillerne, når de er sammen i landsholdsregi. Som det er i dag skal Spillerforeningens spørges i alle tilfælde, når spillerne skal bruges i kommercielle sammenhænge. Det skal Spillerforeningen, fordi landsholdsspillerne udover landsholdet har individuelle og klub-aftaler, som Spillerforeningen skal sikre bliver overholdt.

3. Udnyttelsen af de kommercielle rettigheder

Det har ikke styrket forhandlingsklimaet, at Hummel og DBU har brudt den indgåede aftale i forbindelse med lanceringen af VM-trøjen. Her optrådte flere spillere enkeltvis, selv om det står i aftalen, at spillerne skal optræde mindst tre sammen.

4. Totaløkonomien i den endelige aftale

Overordnet strides parterne tilsyneladende ikke så meget om honoraret til landsholdsspillerne. Men det er klart, at en samlet aftale handler om, hvad det i givet fald koster DBU at indgå en ny aftale. Størrelsen af en eventuel slutrunde-bonus til landsholdsspillerne er naturligvis i spil. I den gamle aftale fik spillerne 8,6 mio. kr. i slutrunde-bonus. Spillerne gik i 2015 med til at få et lavere honorar, men muligheden for at spille pengene ind igen, hvis DBU fik øgede indtægter med en slutrunde-deltagelse.