Åge over alle: De toppede og floppede i EM-kvalen

En nordmand var bedste dansker i EM-kvalen.

Landstræner Åge Hareide stod mandag aften igen bag en dansk kvalifikation til en stor slutrunde og blev belønnet med et femtal af Ekstra Bladets udsendte i Dublin.

Dermed ender den 66-årige nordmand på et snit på 3,83 for de seks kvalifikationskampe, hvor han havde ansvaret, og det er lige nøjagtig nok til at toppe Ekstra Bladets karakterliste for den succesrige EM-kvalifikation.

Han slår lige nøjagtig Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der storspillede i den irske hovedstad og høstede et meget fortjent 5-tal på karakterskalaen, der går fra 0 til 6.

Fenerbahce-forsvareren bliver med et snit på 3,8 bedste danske spiller lige foran Kasper Schmeichel (3,75) og konkurrenten til pladsen som anfører Simon Kjærs makker i midterforsvaret, Andreas Christensen (3,6).

Det er primært de defensive spillere, der udmærker sig, og det er ganske karakteristisk for landsholdet under Åge Hareide.

Kloge, disciplinerede defensive krigere har vi mange af, men til gengæld kunne vi ifølge Ekstra Bladets karakterliste godt bruge en venstrebenet venstre back.

Godt nok har Jens Stryger Larsen aldrig tabt en landskamp, men med et snit på 2,57 ender Udinese-spilleren pænt under middelkarakteren 3 og har kun Lasse Schöne under sig på den samlede liste.

For at figurere på listen skal man minimum have fået karakter i fire af de otte EM-kvalifikationskampe - og det er Nicolai Jørgensen formentlig glad for.

Feyenoord-angriberen snittede 1,50 i sine to kampe, mens Robert Skov og Daniel Wass har et snit på henholdsvis 3,67 og 3,33 for deres tre kampe.

Jon Dahl Tomasson stod i spidsen for landsholdet i to kampe, da helbredet drillede Hareide. Foto: Lars Poulsen

Endelig er der Jon Dahl Tomasson.

Landsholdets assistenttræner stod med ansvaret i to kampe, da Åge Hareide tidligere på efteråret måtte melde forfald, efter en infektion fra en knæoperation havde fået ram på ham.

Tomasson har et snit på 2,50 for de to kampe som afløser.

Det er langt efter Åge Hareides flotte snit, og landstræneren har i hvert fald overbevist Ekstra Bladets censorer på tribunen, selvom han mener, at det som nordmand er svært at tilfredsstille det danske fodboldfolk.

- Det kommer man aldrig til som nordmand. Sådan vil det altid være. De har en anden kultur i forhold til sådan noget og deres eget syn på det.

- De vil helst have en dansker i spidsen for det danske landshold, og så er det svært at være nordmand, sagde Hareide til Aftenposten efter sin personlige triumf.

Åge Hareide bliver efter EM afløst af Kasper Hjulmand.

