Åh nej! Danmarks onde ånd dømmer i finalen

Italien og England brager sammen i EM-finalen søndag aften, og UEFA har fundet dommerholdet til den kamp.

Her skal den hollandske topdommer Björn Kuipers passe fløjten, mens han flankeres af landsmændene Sander van Roekel og Erwin Zeinstra som assisterende dommere.

Der er desuden også en mand, der også tog del i Danmarks semifinalenederlag til England onsdag aften: nemlig den hollandske VAR-dommer Pol van Boekel.

Den hollandske VAR-dommer er assistent i finalen. Foto: Ritzau Scanpix

Mens han var VAR-dommer i Danmarks nederlag, skal han nu være assistent til tyske Bastian Dankert, der har det primære ansvar for videodommersystemet i EM-finalen.

I semifinalen, som Danmark tabte, kom videodommersystemet i den grad i fokus i kampens forlængede spilletid, hvor England fik et meget omdiskuteret straffespark.

Efter at Raheem Sterling faldt i det danske felt, dømte dommeren straffespark, og den blev ikke omstødt af VAR. Noget, der fik kritik fra blandt andre toptræneren Jose Mourinho.

- I mine øjne er det aldrig et straffe. På dette niveau, en semifinale ved et EM, forstår jeg virkelig ikke dommerens beslutning. Og jeg forstår endnu mindre det faktum, at VAR ikke fik dommeren ud til skærmen eller til at omstøde beslutningen, sagde Jose Mourinho til talkSPORT.

Til gengæld blev VAR's beslutning ikke om at skride ind forsvaret fra anden kant. , hvor dommerobservatør kommenterer på to kontroversielle situationer fra Danmarks semifinalenederlag.

