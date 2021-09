Absurde scener: Baneløbere får frit spil

Fire baneløbere fik lov til uhindret at løbe på banen i Aserbajdsjan og tage selfies med Portugals Bruno Fernandes

Sikkerheden omkring moderne fodboldkampe er som regel helt i top. Alligevel lykkes det fra tid til anden baneløbere at trænge ind på grønsværen til spillerne.

Som regel bærer det intet godt med sig, og de formastelige bliver næsten altid eskorteret ud af sikkerhedsvagter. Næsten.

Tirsdag aften fik det nemlig umiddelbart ingen konsekvenser for fire unge mænd, der løb på banen under VM-kvalifikationskampen mellem Aserbajdsjan og Portugal i Baku.

I klippet over artiklen kan man se mændene sprinte ind på banen ved et portugisisk indkast.

Lynhurtigt finder de den portugiske stjernespiller Bruno Fernandes og får fumlet telefoner frem og får taget selfies.

De fire mænd gik målrette efter Bruno Fernandes, der ikke var meget for at medvirke i deres løjer. Foto: Aziz Karimov/Reuters/Ritzau Scanpix

Manchester United-spilleren forsøgte ikke at gøre modstand, da mændene greb fat i ham - og det var der heller ingen andre, der gjorde. Der var nemlig ingen kontrollører til at følge dem ud, og de vendte først retur, da Fernandes selv luntede væk fra dem.

En af dem skulle såmænd lige have en ekstra selfie med en Aserbajdsjan-spiller, inden han også tog benene på nakken.

Det var formentlig også det eneste, de kunne more sig over den aften. Rent fodboldmæssigt gik det i hvert fald ikke så godt.

Portugal - uden Cristiano Ronaldo, der i stedet havde første træningsdag i Manchester United efter at have udstået fem dages obligatorisk karantæne - vandt nemlig uden problemer kampen med 3-0 og indtager førstepladsen i Gruppe A med 13 point for fem kampe.