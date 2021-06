AC afslører jubelscene: 'En intern joke'

Sikke en sæson han har haft, den gode Andreas Christensen.

Først vandt han Champions League med Chelsea, og mandag aften var det ham, der med tordenmålet til 3-1 sparkede Danmark det sidste stykke i ottendedelsfinalen, hvor Wales venter lørdag i Amsterdam.

Den scoring blev fejret på noget utraditionel facon, da både 'AC' og holdkammeraterne hev fat i deres ører.

En jubel, der henviser til kælenavnet for CL-trofæet.

- Det er en intern joke om mig, fordi jeg har vundet 'pokalen med de store ører', fortæller Andreas Christensen med et grin.

Andreas Christensens jubel er en hentydning til hans CL-triumf med Chelsea. Foto: Lars Poulsen

- Ved målet får den bare en over nakken, og så prøver jeg på at holde den nede, forklarer midterforsvareren, der ligesom de andre danske spillere havde lidt svært ved at følge med i udviklingen, da Belgien fik en scoring annulleret.

- Vi forsøger bare at koncentrere os om det, vi kan gøre inde på banen. Vi forsøger at aflæse Kasper ude på bænken, og da Christian Nørgaard kommer ind, tænker vi, at vi har det, vi skal bruge.

Alligevel slap de danske spillere totalt håndbremsen til sidst.

- Selvom vi skulle stabilisere, var der ikke noget, der kunne stoppe os. Mæhle fløj frem, og jeg synes, at vi spillede sindssyg flot fodbold, fastslår den danske målscorer.

Danske fans var i ekstase efter sejren i Parken.

Dansk drømmebold: De to var ren verdensklasse