'AC' om fremtiden: - Det går mig ikke på

Sommerens helt store spørgsmål: Skal Andreas Christensen til Barcelona?

Svaret svæver fortsat i vinden et stykke tid.

For Andreas Christensen vil endnu ikke afsløre, hvad der skal ske efter 1. juli, hvor han er kontraktfri.

- Jeg kan ikke her og nu gøre jer klogere på, hvad der kommer til at ske. Men jeg forventer meget snart, der kommer en afklaring på min fremtid, siger Andreas Christensen.

Han har ikke været med i de to første kampe mod Frankrig og Østrig, fordi han er blevet far og derfor har haft fri til at nyde den private lykke.

Men nu er han tilbage, om end han er en del i søvnunderskud efter de lykkelige omstændigheder de seneste dage.

- Det har været nogle hårde dage. Jeg har ikke sovet særlig meget og prøver at indhente den søvn, jeg er gået glip af.

- Jeg støtter min kæreste så godt, jeg kan. Derfor farer jeg også lidt frem og tilbage mellem Helsingør og Frederiksberg, også for at se vores søn, forklarer Andreas Christensen, der dog erkender, han har været skuffet over den afslutning, han fik i Chelsea.

For ham sluttede sæsonen 11. maj med 3-0 sejren over Leeds. Siden fik han ikke spilletid i FA Cup-finalen og i de sidste Premier League-kampe.

Andreas Christensen og Daniel Wass under den afsluttende træning torsdag i Helsingør. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg fik bestemt ikke den slutning, jeg havde håbet på i Chelsea, fordi jeg spillede for lidt.

- Nu tager jeg tingene dag for dag. Jeg har det godt, er glad og lykkelig for lige at være blevet far.

- Og det går mig på ingen måder på, at min fremtid stadig er uafklaret. Forhåbentligt sker der snart noget i forhold til min fremtid, pointerer Andreas Christensen.

Landstræner Kasper Hjulmand vil ikke afsløre om Andreas Christensen er med fra start mod Kroatien, men det ligger i kortene, at en af de vigtigste spillere i Danmarks trup træder ind på holdet efter at have siddet uden for i to kampe.

- Vi gav Andreas fri de dage, han havde brug for, da han blev far. Han var på vej til Østrig, men vi stoppede ham. Vi er glad for, han er i lejren hos os nu, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Det er en fornøjelse at have ham tilbage. Han er helt oppe blandt de bedste i Europa på sin position. Andreas er helt klar til at spille for os, siger landstræner Kasper Hjulmand.

Læs her, hvorfor vi ikke vil opleve et langt strømsvigt i Parken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------