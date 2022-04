AC's kæreste afslører: Vi skal være forældre

Andreas Christensens kæreste har lagt billeder på Instagram, der ikke er til at tage fejl af

Det er ikke bekræftet, men vi tager nu alligevel chancen.

Vurderet ud fra de billeder, Katrine Fogt Friis har lagt på Instagram torsdag aften, konkluderer vi, at hun og Andreas Christensen skal være forældre.

Dels fordi flødekager og skumfiduser alene ikke får en mave til at antage den størrelse. Dels fordi Katrine Fogt Friis har vinket alvorligt med en vognstang og smækket en baby-emoji ind ved siden af billedet ...

Den er god nok. Landsholdsstjernen AC skal være far.

Katrine Fogt Friis skriver intet om terminsdato, men vurderet på mavens størrelse er gættet, at det næppe bliver efterår, inden to bliver til tre.

Om fødslen så kommer til at foregå i London, hvor parret bor nu, eller om det eksempelvis bliver i Barcelona eller et helt tredje sted, er også ganske uvist.

For Andreas Christensens kontrakt med Chelsea FC står til at udløbe i juni, og dels har det været en offentlig hemmelighed, at han har flirtet med FC Barcelona gennem længere tid, dels må Chelsea grundet de engelske myndigheders beslaglæggelse af Roman Abramovichs aktiver på engelsk grund ikke forlænge med danskeren.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Katrine Fogt Friis.

Læs også: Medie: Kæmpestjerner vil købe Chelsea

Læs også: Skyhøje rejsepriser: Derfor vil DBU ikke hjælpe