Advarer efter træner-bombe: - Det bliver kompliceret

Kasper Hjulmand advarer mod, at et såret islandsk landshold bliver en stor mundfuld

Hvis man i DBU synes, at den sidste uge har været en smule træls, så er corona-kaosset det rene vand i forhold til den situation, Island står i før Nations Leage-opgøret i Parken.

Onsdag aften stod islændingene med en EM-billet i hånden, da der manglede to minutter af playoff-gyseren mod Ungarn.

Fantasy Premier League: Denne fejl må du IKKE lave

Men hvis der var nogen på klippeøen, der allerede havde ladet champagnepropperne springe, så blev boblerne hurtigt flade igen.

På to minutter vendte værterne 0-1 til 2-1, og så var EM-feste forbi, inden den var kommet i gang.

Og lørdag ramte en ny bombe fodbold-Island, da landstræner Erik Hamrén meddelte, at han trækker sig efter onsdagens landskamp mod England.

Men den situation er slet ikke en dansk fordel, advarer Kasper Hjulmand.

- Jeg havde håbet, at de havde klaret den. Man må ikke tro, at de ikke er motiverede. Jeg er sikker på, at det blive en kompliceret opgave, vurderer den danske landstræner.

- Jeg har stor respekt for Island. Deres træner har meddelt, at han stopper. Derfor vil de være meget motiverede. Det bliver en meget kompliceret kamp, men det er vi forberedte på, og vi er klar til kampen.

- Det er måske også de sidste kampe for nogle af spillerne. Efter den store skuffelse kan det skabe ny energi. De vil slutte ordentligt af for deres træner og dem selv. Og en kamp mod Danmark er altid stor på Island. Tro mig, vi kommer til at møde et topmotiveret islandsk hold, der er klar til kamp, forudser Hjulmand.

Han har kun lovord til overs for Hamrén, som mange danskere sikkert kan huske for tiden som AaB-træner

- Jeg kender Erik. Han er en god træner og et godt menneske, der har trænet i flere ligaer og flere forbund. Han er en toptræner. Jeg har stor respekt for det, han har præsteret, og jeg ønsker ham alt det bedste, lyder det kollegialt.

Kasper Hjulmand har stor respekt for sin trænerkollega. Foto: Lars Møller

Kasper Schmeichel er enig med Kasper Hjulmand i, at de seneste dages islandske nedtur næppe er nogen dansk fordel.

- Hvis det var mig, så ville jeg ud på banen igen hurtigst muligt for at gøre det godt igen. Jeg kan godt sætte mig ind i det. Vi tabte jo en playoff-kamp mod Sverige. Og vi havde bare lyst til at komme ud og spille en kamp igen hurtigst muligt. Så jeg tror, de er topmotiverede for at slutte det af på en ordentlig måde, konstaterer den danske førstemålmand, der sammen med resten af det danske hold forhåbentlig skriver et nyt vers til den islandske klagesang, når kampen fløjtes op.

Har spillet 37 minutter: - Fantastisk

'Han er kommet tættere på'

- I har strammet den lidt