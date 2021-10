Advarer inden brag

Det er for tidligt at fejre successen, advarer Kasper Hjulmand inden kampen, der endegyldigt kan sende Danmark til VM i Qatar

Folkestemningen er ikke til at tage fejl af før tirsdagens fodboldbrag i Parken, hvor Østrig gæster Kasper Hjulmands uovervindelige tropper.

Det er bare med at komme i gang med at bestille fly og hotel til næste vinters VM i Qatar, for nu kan det ikke gå galt.

Tallene lyver da heller ikke, og 21 point efter syv kampe og en målscore på vanvittige 26-0 giver ualmindelig god grobund på optimisme.

Men den køber Kasper Hjulmand ikke.

Og han fyrer ikke konfettikanonen af, før VM-billetten er helt i hus, hvilket kræver tre point mod Østrig.

- Vi skal først kvalificere os. Det har vi ikke gjort endnu, advarer landstræneren.

Landsholdet går fra sejr til sejr, men der er intet at fejre, før VM-billetten er endeligt hjemme, lyder advarslen. Foto: Ritzau Scanpix.

- Vi har bragt os selv i en fordelagtig situation, og har præsteret på et højt niveau i lang tid. Men det er ekstremt svært at komme til VM. Så lad os tale om det, når det er sket, siger Hjulmand, der vanen tro udtrykker stor respekt for 'stærke' Østrig, der kommer til København med adskillige profiler på skadeslisten og et VM-håb, som hænger i den tyndeste tråd.

- De er nødt til at vinde, så jeg forventer at de kommer stærkt ud med et godt hold. Vi er fuldt fokuserede på at spille en fodboldkamp med alt, hvad vi har. Når og hvis vi kvalificerer os, kan vi tale om det, men før det er der ikke noget, som er sikkert, understreger Hjulmand, der har fuld opbakning til den indstilling fra Andreas Christensen.

Chelsea-profilen har som adskillige holdkammerater to gange prøvet at hente slutrundebilletterne i gysere i Dublin, og håber, at det denne gang sker i god tid med en sejr over Østrig.

- Vi vil for alt i verden undgå at stå i de situationer igen, for det har været lidt for spændende. Det gør vi ved at gå ind til kampen, ligesom vi har gjort til de andre, siger han.

Kasper Hjulmand kræver fuld fokus hele vejen. Foto: Liselotte Sabroe

Det kræver dog en god fantasi at forestille sig næste vinters VM uden Danmark, og med en ny slutrundesucces som ved sommerens EM, banker Hjulmands hold for alvor på i kongerækken af danske landshold.

Selv vil han dog ikke spekulere i sammenligninger med fortidens helte.

- Alt forandrer sig. Turneringerne, fodbolden og landene man spiller mod. Det, jeg kan sige, er, at vi skal være stolte af dette hold og disse gutter. At de kan præstere så flot og ligge nummer ti i verden, som vi gør, er utroligt flot.

- Der bliver sagt, at vi er med til at samle og inspirere nationen, og det er vi enormt stolte over. Det er ikke kun os, men alle rundt omkring i Danmark, der har med fodbold at gøre. Det er jo vore alles hold. Og vi mener godt, at vi kan gøre det endnu bedre. At der er et lag mere, og at vi kan gøre det bedre i fodbold-Danmark. Det er en stor motivation, understreger Kasper Hjulmand.

Det budskab er trængt helt ind hos Kasper Schmeichel, der hverken vil tænke på VM-slutrunder eller historisk perspektiv lige nu.

Kasper Schmeichel kan hente det ottende 'clean sheet' i VM-kvalen, når Østrig gæster Parken. Foto: Liselotte Sabroe

- Vi skal ikke spille med følelserne om, hvad vi kan opnå. Vi skal være kyniske og spille som var det en hvilken som helst anden kamp og ikke tænke på, hvad vi kan opnå ved at vinde, fastslår Kasper Schmeichel.

- Hvis vi fjerner fokus med bare en procent, fordi vi begynder at tænke på stolthed og stiller os tilfredse, så begynder vi at miste noget. Og det kan vi ikke. Der er der ingen hold, der kan, advarer målmanden, der sammen med holdkammeraterne forhåbentlig slipper folkefesten helt fri med sejr nummer otte i Parken tirsdag aften.

