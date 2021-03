Advarer mod stjernen

Særligt et navn får de danske advarselslamper til at blinke før onsdagens VM-kvalgyser i Østrig.

Den snart forhenværende Bayern München-stjerne David Alaba er måske ikke manden, der scorer målene, men med sit høje niveau og imponerende alsidighed er han alligevel i en klasse for sig selv.

Superstjernen priser Danmark

Alaba, der mere eller mindre kan vælge og vrage mellem tilbud fra Europas største klubber, var ikke med, da Danmark i 2018 besejrede Østrig 2-0 i Herning.

Men Thomas Delaney stiftede faktisk bekendtskab med stjernen allerede i 2010.

Dengang vandt et østrigsk U19-landshold 4-3 over et dansk hold, der også havde Jens Stryger Larsen på holdkortet. Og Alaba brillerede med to målgivende afleveringer.

- Han behøver nok ikke den store introduktion. Jeg var med til at spille mod ham med U19-landsholdet, hvor han er et år yngre og spillede 10’er, så han var allerede god dengang, roser Delaney, som bakkes op af Kasper Hjulmand.

Thomas Delaney har haft masser af dueller med David Alaba i Bundesligaen. Foto: Ritzau Scanpix

- David Alaba skiller sig ud. Det er en fantastisk fleksibel spiller, som jeg har nydt at se i forskellige roller. Man ved aldrig præcis, hvor han kommer fra. Men det er ikke kun ham. Der er også Sabitzer, Baumgartner og Dragovic, analyserer Hjulmand, der har særlig opmærksomhed på målmaskinen Sasa Kalajdzic, der har scoret tre gange i Østrigs to første kampe.

Dem skal du holde øje med Det er ikke til at komme uden om David Alaba, når det handler om Østrigs landshold. Det er ikke tilfældigt, at storklubber som Real Madrid og FC Barcelona forsøger at finde plads i budgettet til den alsidige superstjerne. Men Østrig er meget mere end David Alaba. Her er tre profiler, du skal holde særligt øje med onsdag aften. Marcel Sabitzer

Yussuf Poulsens holdkammerat hos RB Leipzig er en af Bundesligaens store offensive profiler. Er i denne sæson noteret for seks mål og tre assists i 21 ligakampe. Meldes på vej til Premier League og er et varmt navn i Tottenham. Christoph Baumgartner

Blot 21 år gammel er midtbanespilleren, der er kollega med Robert Skov i Hoffenheim i gang med sit store gennembrud. Fem mål og fem assists i Bundesligaen i denne sæson. Han har scoret tre gange i sine første syv landskampe. Sasa Kalajdzic

Den to meter høje Stuttgart-angriber er mildest talt brandvarm i øjeblikket. Han har scoret syv gange i sine seneste syv Bundesligakamp, og er i alt noteret for 13 sæsonmål. Har scoret tre gange i sine fire landskampe.



- Udover de tre scoringer har han fået et underkendt, og han har lavet syv Bundesligamål i syv kampe. Han er to meter høj, og vi er meget opmærksomme på, hvordan vi skal håndtere ham. Trods højden er han meget mobil, og han kaster sig ind i alt og scorer både med begge ben og med hovedet, advarer Kasper Hjulmand.

