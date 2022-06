Advarer om Qatar-regler: - Tag dem meget alvorligt

I en midlertidig rejsevejledning for fodboldfans, der skal til VM i Qatar, bliver der advaret mod hårde straffe for blandt andet homoseksualitet, alkoholindtag og kærtegn i det offentlige rum. Det skal tages meget alvorligt, mener ekspert

Hvis du er dansk landsholdsfan og planlægger at rejse til Qatar i efteråret for at støtte Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og co., så bør du nok tage et kig på Udenrigsministeriets nye rejsevejledning, før du tager afsted.

Der er en hel del regler og procedurer i Qatar, som afviger meget fra de danske.

'Straffene kan fx være meget højere. Ligesom der anvendes andre strafformer i Qatar end i Danmark. Der er dødsstraf i Qatar,' lyder de ildevarslende ord fra Udenrigsministeriet.

Af rejsevejledningen fremgår det blandt andet, at man kan blive straffet hårdt for homoseksualitet, besiddelse af porno, alkoholindtag på gaden og kærtegn i det offentlige rum.

Ekspert: - Tag det alvorligt

For os frie danskere kan reglerne virke virkelighedsfjerne og være svære at tage seriøst. Men det er en rigtig god idé at sætte sig ind i dem, hvis man vælger at rejse til ørkenstaten.

- Man skal tage dem meget alvorligt, siger Helle Malmvig, der er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) til Ekstra Bladet.

I rejsevejledningen står der, at homoseksualitet samt seksuelle forhold mellem ugifte mænd og kvinder er ulovligt og kan blive straffet hårdt.

Hvis man ikke vil have ballade med politiet, bør man derfor undgå al form for fysisk kærtegn i offentligheden.

- Det gælder homoseksuelle, men det gælder altså også heteroseksuelle. Det der med at røre ved hinanden eller kysse hinanden i det offentlige rum, det gør man ikke i Qatar. Der har man simpelthen nogle andre normer, siger Helle Malmvig.

Mange fodboldfans forbinder udebaneture med fest i gaden, slagsange og rigelige mængder fadøl. Men hvis du drømmer om at synge 'Vi sejler op ad åen' i en fire hestes brandert på vej mod stadion, så kan du godt tro om.

- Man kan ikke tage den der fodboldstadion-kultur med til Qatar, hvis den kultur er associeret med vild druk, råben i gaderne og puffen til hinanden. Det er der slet ingen tvivl om, lyder det fra Helle Malmvig.

Men skal man så være bange for at blive sendt i fængsel eller endda straffet med døden, hvis man overtræder de lokale regler?

- Nej, det tænker jeg virkelig ikke. Hvis man ryger i fængsel, skal det have været voldsomt, det man har været ude i. Det kan for eksempel være salg af narkotika. Ting, der er også er bundulovlige herhjemme.

- Hvis man har stået og drukket eller kysset på gaden, så tror jeg, at man enten får en påtale, eller at man bliver sendt på et fly hjem, som det værste.

- Men selvom man ikke står til dødsstraf eller at ryge i fængsel, så vil det jo virkelig være en ubehagelig oplevelse for de fleste at få en påtale eller at blive sendt hjem, siger Helle Malmvig.

Slækker på regler under VM

Selvom de danske roligans gør klogt i at tage reglerne i Qatar alvorligt, forventer Helle Malmvig, at der i forbindelse med slutrunden vil blive slækket lidt på reglerne.

- Der vil være så mange mennesker fra hele verden, så man får svært ved at opretholde samme normer, som man ellers har i landet.

- Qatar kender jo selvfølgelig også godt fodboldkulturen fra Europa, så der bliver jo også givet en anden form for line og en anden form for forståelse, end hvis man tog derned nu.

- For Qatar handler VM-slutrunden om at pleje sit image udadtil. Hvis der kommer for mange sager med fængslinger ville det slet ikke passe ind i den fortælling, siger Helle Malmvig.

