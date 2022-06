Æder sine ord: - Den så godt nok voldsom ud

Joachim Andersen fik et gult kort efter en særdeles voldsom tackling i landskampen mod Østrig, og nu erkender han, at advarslen var helt efter bogen

Efter lidt over en times spil i fredagens landskamp mod Østrig gik Joachim Andersen ind i en ret så hensynsløs tackling.

Andrej Kramaric fik knopperne at føle, og tacklingen kunne sagtens have udløst en rød billet.

Men hovedpersonen mente slet ikke, der var frispark, da han blev spurgt ind til situationen efterfølgende af TV 2 Sport.

Nu - efter 2-0-sejren over Østrig - er tonen en anden.

- Jeg havde ikke set den igennem på daværende tidspunkt, da jeg blev spurgt om det, men jo... Den så godt nok voldsom ud. Det vil jeg gerne erkende. Især i langsom gengivelse, sagde Crystal Palace-stopperen.

- Men jeg vil stadig holde fast i, at den ikke er til rødt, som flere har sagt. Min fod var slet ikke så højt oppe. I min verden skal den lidt højere op for at give rødt.

Foto: Lars Poulsen

Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Den 26-årige forsvarsspiller viste sig igen flot frem i Kasper Hjulmands startopstilling mandag aften og havde tredjesidste fod på danskernes 1-0-scoring, da Jonas Wind åbnede ballet i Parken mod Østrig.

Aktioner, han gerne vil se mere af fra sig selv.

- Det er lidt en lignende rolle, jeg har i Crystal Palace, hvor jeg også skal styre opspillet. Det prøver jeg at tage med ind på landsholdet, og jeg er glad for at kunne lægge de gode, fremadrettede afleveringer i kampene, lyder det fra Joachim Andersen.

Danmark sluttede flot af, inden spillere og stab nu drager på sommerferie.

Udover Jonas Wind kom Andreas Skov Olsen også på tavlen.

