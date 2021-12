Ændring vil koste 22 milliarder

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har fra start erklæret, at man er stærkt imod Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) forslag om, at VM skal afvikles hvert andet i stedet for hvert fjerde år.

Uefa mener, at tiltaget både vil resultere i endnu flere kampe og deraf presset fysik for mange spillere, og at det vil ramme europæisk fodbold økonomisk.

Sidstnævnte argument mener Uefa nu, at man har belæg for at fremføre.

Det kontinentale forbund havde sat konsulentfirmaet Oliver & Ohlbaum til at undersøge konsekvenserne for europæisk fodbold, såfremt VM skal spilles hvert andet år.

Den undersøgelse har firmaet nu afsluttet. Rapportens konklusioner fremlægger Uefa på sin hjemmeside.

Blandt andet fremgår det, at et VM hvert andet år kan ramme europæisk fodbold økonomisk med et sted mellem 2,5 og 3 milliarder euro over en fireårig cyklus.

Altså vil der mangle indtægter for cirka 18-22 milliarder kroner i europæisk fodbold for hver eneste fireårige periode.

Den faldende indtægt vil ramme områder som tv-rettigheder, billetsalg og sponsoraftaler. Ikke kun for Uefa, men også de nationale forbund, mener Uefa at udlede af rapporten.

- De alarmerende fund i rapporten, som rejser alvorlig bekymring for bæredygtigheden for de europæiske forbund, kommer oveni mange bemærkninger om effekterne på flere områder af spillet og turneringer, skriver Uefa.

Samtidig hævder man også, at det kan få negativ indflydelse på andre store sportsbegivenheder. Eksempelvis vil de olympiske lege ifølge Uefa skulle konkurrere mere med fodbold-VM.

Endnu er der intet besluttet om at øge frekvensen af VM-slutrunder. Men Fifa har ikke lagt skjul på, at man er meget seriøs omkring forslaget.