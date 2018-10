Ærgerlig dansk landstræner: Målmand stopper på ubelejligt tidspunkt

32-årige Stina Lykke stoppede sin landsholdskarriere i juni efter Danmarks VM-kvalifikationssejr på 5-1 over Ungarn.

Men blot to måneder senere var hun tilbage i målet, efter at landstræner Lars Søndergaard havde overtalt hende til at tage de to sidste VM-kvalifikationskampe med mod Kroatien og Sverige.

Det lykkedes ikke landsholdskvinderne at kvalificere sig direkte til VM. Derfor skal holdet nu ud i to playoffopgør mod Holland.

Det bliver uden en pensioneret Stina Lykke. Danmark står derfor med to landsholdskeepere med kun fem kampe på cv'et tilsammen: 22-årige Naja Bahrenscheer og 29-årige Line Geltzer Johansen.

Med henholdsvis to og tre landskampe på cv'et er landstræner Lars Søndergaard en smule spændt på at se udfaldet.

- Det bliver spændende at se. Lige nu er der ikke en typisk afløser, men sådan er det ofte. Det er sjældent, der er en typisk afløser, når der er en, der har stået så godt i så mange år, siger Lars Søndergaard.

Landstræneren mener, at Stina Lykkes landsholdspension kommer på et ubelejligt tidspunkt, men han kunne ikke ændre beslutningen.

Skåret helt ud i pap

- Vi havde håbet på, at vi kunne kvalificere os direkte mod Sverige. Det gjorde vi så ikke, men den var helt skåret ud i pap, at det var den sidste kamp, hun skulle tage. Hun ville stoppe, mens legen var god, siger Lars Søndergaard.

Selv om det for Stina Lykke fristede at tage et par ekstra kampe i målet, havde kroppen ikke mere at give af.

- Det er ikke et spørgsmål om, at jeg ikke har lyst til at spille for landsholdet. Jeg elsker at spille landsholdsfodbold.

- Kroppen kan simpelthen ikke mere, og hvornår er det nok? Det er det nu. Men når de spiller fredag, ville jeg da ønske, jeg stod derinde, siger hun.

Stina Lykke er sikker på, at Naja Bahrenscheer eller Line Johansen kan klare opgaven. Trods manglende rutine på landsholdet har de bevist sig på klubniveau.

- Det er to dygtige målmænd, og jeg er sikker på, at den spiller, som bliver valgt, nok skal løse opgaven. De har allerede erfaring fra store kampe, siger Stina Lykke.

Stina Lykke nåede at spille 83 landskampe. Lige nu er hun målmandstræner for ungdomsholdene i KoldingQ.

