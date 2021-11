Ærgerlig Hjulmand tror ikke på det

Når der trækkes lod til VM i Qatar til næste år, har landstræner Kasper Hjulmand længe jagtet, at Danmark kunne blive topseedet.

Derved vil Danmark få en på papiret nemmere indledende gruppe ved VM.

Men efter mandagens 0-2-nederlag ude til Skotland i den sidste kamp i VM-kvalifikationen, vurderer Hjulmand, at løbet er kørt i forhold til at nå en topseedning.

- Jeg tror, vi får svært ved det nu, når vi tabte til Skotland. Hvis vi havde vundet, så skulle Italien stadigvæk ikke kvalificere sig til VM.

- Men det er klart, nu hvor Italien snublede, så ved man aldrig, hvad der kan ske i marts, siger Hjulmand.

Landstræneren henviser til, at Italien er blandt de otte nationer, der lige nu står til en topseedning.

- Vi må bare trække Qatar

Men italienerne spillede mandag uafgjort mod Nordirland og blev toer i gruppen. Dermed skal Italien ud i playoffkampe om at komme til VM og kan risikere at misse slutrunden, som det skete ved VM i Rusland i 2018.

Lige nu er Qatar den formodet svageste modstander, som Danmark kan trække fra øverste seedningslag. Det lag er værtsnationen automatisk placeret i.

- Jeg tror, at der er for lang vej nu til at havne i bedste seedningslag. Så vi må bare trække Qatar, siger Hjulmand.

De øvrige nationer, der ligger til at komme i bedste lag lige nu, er Belgien, Brasilien, Frankrig, England, Argentina, Italien samt Spanien.

Danmark står lige nu til at havne komfortabelt i andet seedningslag.