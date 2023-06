Ærgerlig Martin Braithwaite: - Det er irriterende

Tingene kører ikke på skinner for Martin Braithwaites tidligere arbejdsgiver, og det er Espanyol-spilleren ærgerlig over

Det har efterhånden sejlet i Esbjerg i nogle år.

Traditionsklubben fra Danmark vandt bronzemedaljer i Superligaen i 2019, men har ikke været en del af selskabet i landets bedste fodboldrække siden sommeren 2020.

For cirka 12 måneder siden ramte Esbjerg et nyt lavpunkt, da klubben rykkede ned i 2. division, og snuden var derfor sat op efter en tilbagevenden til NordicBet Ligaen i denne sæson.

Men skuffelserne fortsætter for vestjyderne, der med al sandsynlighed må tage endnu en tørn i Danmarks tredjebedste fodboldrække. Ellers skal der ske mirakler i sidste spillerunde.

Og Martin Braithwaite, som har en fortid i Esbjerg, er ikke tilfreds med, hvordan situationen er i den vestlige del af Jylland i øjeblikket.

Angriberen i Helsingør onsdag. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det gjorde den 32-årige landsholdsstjerne klart, da han talte med pressen i Helsingør.

Annonce:

- Det er jeg da ærgerligt over. Det er irriterende. Jeg kigger altid med. Jeg håbede på oprykning, så det er ærgerligt at se, de er dernede, sagde Espanyol-spilleren og fortsatte:

- Men jeg er ikke i tvivl om, at Esbjerg nok skal komme tilbage, hvor de hører til på et tidspunkt.

Hvis du spørger Martin Braithwaite, vil et comeback til den sjove ende af dansk fodbold dog kræve nogle specielle ting.

- Men det kræver, at der er nogle folk i klubben, der har de rigtige visioner og tager de rigtige step. Men der er ingen tvivl om, at Esbjerg har, hvad der skal til for at komme tilbage og blive en topklub. Men det kræver et projekt.

Lige nu kan Martin Braithwaite heller ikke juble over tilværelsen, da han rykkede ned fra La Liga sammen med Espanyol for nogle uger siden.