Ærgerlig rekord for Portugal

Cristiano Ronaldo var på pletten endnu en gang for Portugal, men det var ikke nok for de forsvarende mestre, der tabte 4-2 til Tyskland.

Tyskerne var i den grad under pres, efter de havde tabt deres første kamp i "dødens pulje" mod Frankrig, men selvom portugiserne scorede kampens første og sidste mål, så var det tyskerne, der trak det længste står og undervejs gav Portugal en ganske uønsket rekord med hjem.

For selvom Portugal er kendt for deres stærke defensiv, så var det ikke denne, der imponerede i lørdagens kamp, da de undervejs lukkede hele fire mål ind - blandt andet to på selvmål.

Og det er ny rekord for antal indkasserede mål af en forsvarende europamester, skriver statistik-nørderne fra OptaJoe på Twitter.

Foruden de to selvmål var det især Kai Havertz, der drev gæk med det portugisiske forsvar. Chelsea-spilleren var mere eller mindre involveret i alle fire mål.

Resultatet i dagens kampe i gruppe F betyder, at Frankrig stadig fører gruppen, mens tyskerne sniger sig op på andenpladsen på grund af den indbyrdes sejr over Portugal.

Onsdag venter der tyskerne en kamp mod Ungarn, der overraskende fik et point mod Frankrig, mens portugiserne skal have point med mod Frankrig.