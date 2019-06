Ærlig Delaney: - Vi har tabt den folkelige opbakning

Parken var klædt ud til fest i rød-hvide farver. Stemningen var god, og det lignede endnu en stor aften i juni i Parken, hvor landsholdet optrådte for første gang i 19 måneder.

Men det endte med en flad fornemmelse. En kæmpe skuffelse efter 1-1 kampen mod Irland.

Det var også den følelse, som Thomas Delaney forlod sin gamle hjemmebane med.

Den dynamiske midtbanespiller, der ikke ramte sit topniveau mod Irland, savner et dansk landshold, der leverer en toppræstation.

- Vi toppræsterer ikke, men vi underpræsterer heller ikke. Jeg savner en toppræstation for landsholdet, som vi så mod Polen (4-0) og mod Irland (5-1). Men den slags præstationer kommer ikke bare af sig selv, erkender han.

Han sidder nu tilbage med det indtryk, at landsholdet spiller alt for mange uafgjorte kampe. Otte af de seneste 11 kampe er sluttet uafgjort. Således er de fire seneste endt med pointdeling for Åge Hareides tropper.

- Hvis vi får ét point i snit, kommer vi ikke til EM-slutrunden næste sommer. Det må ikke blive en sovepude, at vi har spillet så mange kampe (27) uden at tabe, påpeger han.

Kæmper for folkeligheden

For Thomas Delaney var det uafgjorte resultat mod Irland ekstra ærgerligt, fordi landsholdet kæmper med at genskabe den folkelige opbakning.

Den var massiv i Parken fredag, hvor de danske fans stod bag spillerne, selv om de svigtede dem.

- Vi har tabt den folkelige opbakning, og det har nok været lidt selvforskyldt over de seneste år. Den vil vi gerne bringe tilbage, men det sker kun med sejre på fodboldbanen, fastslår Thomas Delaney.

