Ærlig Simon Kjær: Svært for min søn

TBILISI (Ekstra Bladet): For fodboldfans er transfervinduet et af fodboldårets store højdepunkter.

Først spekuleres der i lange baner om, hvem yndlingsklubben henter, og hvor de store stjerner skal hen.

Og til sidst slutter det hele i en skønsom blanding af frustration og begejstring, når den store transferkabale falder på plads, og der jubles over succesrige handler, og bandes over dem, som gik i vasken.

Hos dem, det hele handler om, altså fodboldspillerne, kan fornøjelsen også være blandet.

Spørg bare Christian Eriksen, der har været sommerens mest omtalte dansker, men til sidst endte med at blive hos Tottenham.

Eller spørg landsholdsanfører SImon Kjær, som kort før lukketid skiftede en efterhånden tvivlsom tilværelse i Sevilla ud med nye udfordringer hos den italienske CL-deltager Atalanta. Hans ottende klub som seniorspiller.

Simon Kjær blottede sig en anelse lørdag i Tblisi. Først, da han åbnede lidt op om sin søns reaktion på skiftet til Atalanta. Og siden, da han smed trøjen på Dinamo Arena. Foto: Lars Poulsen

For mens Kjær glæder sig til spilletid, så er det ikke alle i familien, der i øvrigt består af hans svenske hustru, Elina Gollert, og parrets sønner Milas og Viggo, der er ligeså begejstrede over udsigten til et liv i Støvlelandet.

- Jeg har efterhånden prøvet det nogle gange. Indimellem er man nødt til at træffe en hurtig beslutning. Det er ikke altid, at ens dreng derhjemme bliver så glad, men det er mor og far, der træffer den beslutning, og så skal vi nok sørge for, at det kommer til at hænge sammen, fortæller Simon Kjær, der ligesom Eriksen må erkende, at den virkelige verden er en anelse mere kompliceret end 'Football Manager'.

En del af gamet

- Det er en af de overvejelser, man må gøre sig, men det er en del af gamet. Men selvom der er en del at tænke på udenfor, så er det altid dejligt at være her. Man må skille tingene ad, og selvom det er lidt stressende på nogle punkter, så skal gruppen have stor kredit for, at alt er, som det plejer, siger Simon Kjær om dagene med holdkammeraterne på det danske landshold.

De har skiftet klub i sommer Daniel Iversen: Leicester - Rotherham (leje) Simon Kjær: Sevilla-Atalanta (leje) Mathias 'Zanka' Jørgensen: Huddersfield-Fenerbahce Jonas Knudsen: Ipswich-Malmø FF Joachim Andersen: Sampdoria-Lyon Lasse Schöne: Ajax-Genoa Phillip Billing: Huddersfield-Bournemouth Kasper Dolberg: Ajax-Nice Robert Skov: FC København-Hoffenheim Martin Braithwaite: Middlesbrough-Leganes

Her har transfervinduet helt naturligt fyldt en hel del mellem spillerne.

Med ankomsten af tredjekeeper Daniel Iversen, der i sommer skiftede fra Leicester til Rotherham, er der således hele ti spillere i truppen, som i øjeblikket skal falde til hos en ny arbejdsgiver.

- Vi manglede i hvert fald ikke noget at snakke om i de første par dage. Det var meget naturligt lige at høre, hvordan det egentlig hang sammen for os alle sammen, og så var det egentlig bare at komme tilbage, som vi altid har det, når vi er her.

- Vi nyder at være sammen, så alting er egentlig, som det plejer – bortset fra, at Åge ikke er her, lyder det med henvisning til nordmanden, der stadig må pleje den infektion, han har pådraget i kølvandet på en knæoperation.

