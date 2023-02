Afblæser strejke efter trussel

Canadas fodboldkvinder havde varslet en arbejdsnedlæggelse på grund af ulige vilkår og færre midler, men den er nu afblæst.

Det sker efter trusler fra det nationale fodboldforbund, skriver spillernes forening i en udtalelse.

- Canada Soccer har fortalt os, at de anser vores tiltag som en ulovlig strejke.

- De fortalte os, at hvis vi ikke vendte tilbage til arbejdet og ikke spillede tirsdagens kamp mod USA, ville de ikke blot tage juridiske skridt for at få os tilbage på banen, men ville overveje at opkræve det, der kan være millioner af dollar i erstatning fra vores spillerforening og fra hver enkelt spiller, lyder det.

Det canadiske landshold er i øjeblikket samlet på en træningslejr i Orlando i delstaten Florida i USA forud for turneringen SheBelieves Cup.

Tidligere på ugen kom det frem, at spillerne er 'trætte af konstant at skulle kæmpe for fair og lige behandling'.

- Den måde, Canada Soccer fordeler eller bruger midler på, er uigennemsigtig og fuld af hemmeligheder, skrev de.

Ifølge kvinderne vil nedskæringerne gøre det sværere at opnå succes ved sommerens VM, som spilles i Australien og New Zealand.

Derfor ville de hverken træne eller spille kampe, lød det.

De forklarede, at der i budgettet for 2023 var betydelige nedskæringer for kvindelandsholdet, og herrelandsholdet bakkede op om deres frustrationer.

Canadas Fodboldforbund svarede på sociale medier, at man håndterer den slags i forhandlinger.

Kvindelandsholdet er nummer seks på verdensranglisten og en af outsiderne til at vinde guld ved sommerens slutrunde.