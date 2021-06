Afbrænder hjemsøger ham

Kasper Dolberg er ærgerlig over, at han ikke fik bolden i nettet mod Rusland. - Men udover det syntes jeg, at det var rigtig fint, siger han om sine første EM-minutter

Kasper Dolberg har ikke set chancen igen, men han har tænkt på den. Flere gange.

Nice-angriberen fik sine første EM-minutter mandag aften mod Rusland, og det ville have været nice med en scoring mod russerne.

Muligheden fik den 23-årige midtjyde kort efter sin indskiftning.

Ved stillingen 2-0 til Danmark fik han en gylden mulighed, men det endte med et kæmpe kollektivt suk i Parken i stedet for et jubelbrøl.

- Den chance har ærgret mig en del. Efter kampen var vi glade og oppe og køre over, at vi var gået videre. Så det var ikke det første, der ramte mig.

- Men når jeg tænker tilbage på den, kan jeg godt ærgre mig over, at jeg ikke sparkede den ind, siger Kasper Dolberg, der ikke har haft behov for at gense sin afbrænder.

Han husker den alt for godt og har intet problem med at sætte ord på, hvad der gik galt i situationen:

- Jeg får bare et dårligt touch. Længere er den ikke. Jeg har ikke set den igen. Jeg så det ligesom, da det skete…

Efter pausen i kampen mod Rusland vadede det danske hold i chancer. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Kasper Dolberg skal ikke forvente en startplads i 1/8-finalen mod Wales. Minutterne mod Rusland har ellers givet ham smag på mere.

- Jeg synes, at jeg faldt fint ind og gik godt med i spillet. Jeg havde en god fornemmelse derinde, men ville selvfølgelig gerne have scoret.

- Men udover det syntes jeg, at det var rigtig fint, siger Kasper Dolberg, der lørdag vender hjem til sin tidligere hjemmebane i Amsterdam.

Tidligere bombede han for Ajax i arenaen, nu kan han forhåbentlig gøre det samme i en anden rød-hvid trøje.

- Når det ikke kunne blive Parken, er det er et dejligt sted, vi skal spille. Jeg har haft mange fede oplevelser der, og det er bare et godt stadion.

- Jeg glæde mig til at spille derinde igen, og det er nok den fedeste kamp, som jeg kommer til at spille derinde, siger den danske angrebsreserve.