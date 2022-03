Afbrød interview: Hevet væk af Schmeichel

Christian Eriksen var i gang med at give et interview til Kanal 5 efter kampen mod Serbien, men han nåede kun at svare på ét spørgsmål, før han hevet væk af Kasper Schmeichel

Det var ikke mange svar, journalisten fik ud af Christian Eriksen i interviewet med Kanal 5 lige efter landskampen mod Serbien.

- Det giver mig kuldegysninger at være tilbage i Parken, nåede Eriksen at svare på det første spørgsmål.

Så kom en stålsat Kasper Schmeichel hen for at hive Eriksen tilbage til holdkammeraterne for at takke Den Røde Mur.

- Gå nu væk! Senere, sagde den danske målvogter med et smil på læben, før han rev målscoren til 3-0 med sig.

Foto: Anthon Unger

Christian Eriksen var suveræn i sin comeback-kamp i Parken.

I sin første kamp på det danske nationalstadion siden sit kollaps under EM i sommer, spillede han 80 minutter og scorede endda til 3-0, der også blev kampens resultat.

Joakim Mæhle og Jesper Lindstrøm stod for målene til henholdsvis 1-0 og 2-0.

Kampen mod Serbien blev spillet i en udsolgt Parken, hvilket er første gang i 17 år.

Her kan du læse Ekstra Bladets karakterer til hver af de danske spillere efter kampen mod Serbien, hvor især tre spillere stak ud.

