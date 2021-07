Afbrudt af Schmeichel

Martin Braithwaite ville ønske, han kunne have et ben i Danmark og opleve fejringen

De fik den størst mulige opbakning fra de tilrejsende fans i Baku, men når spillerne hører, at tusindvis strømmer på gaderne, og Rådhuspladsen i København er spærret af, så trækker festen.

- Jeg ville ønske, jeg var der, siger Braithwaite hurtigt.

- Jeg sagde det lige til 'Zanka', at jeg gerne ville have en fod på Rådhusåpladsen og bare være en del af den fest.

- Man mærker det anderledes, for hernede spiller vi fodboldkamp, og der er en ny om hjørnet, så man mærker det ikke på samme måde. Hold kæft, hvor ville jeg gerne være en del af det.

Og så bliver han ellers forstyrret.

- VI KØRER, råber Schmeichel og hyler Barcelona-spilleren lidt ud af den.

- Det er fantastisk, og lad os håbe, at vi fortsætter sådan her.

Ifølge Braithwaite skal de ikke ligefrem fejre som de danske fans.

- De næste timer bliver stille og rolige. Nu skal vi hjem og spise, drikke og sove godt. Og drikke vand, ik?

- Jeg tror, der bliver nok af de grønne til dem derhjemme, siger han med et stort smil.

- Det handler om at få restitueret og fået bygget op igen, for vi spiller lige om lidt igen, og jeg tror, at dem, der restitiuerer bedst, har bedste ben.

Her kan du læse, hvor meget de danske landsholdsstjerner tjener

Dansk ekspert er ude med hård EM-kritik - læs mere her